BIST 5.120
DOLAR 19,37
EURO 21,37
ALTIN 1.259,13
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kilis'te 5 katlı bir bina çöktü! Ağır hasar almıştı AFAD ekipleri bölgede

Kilis'te 5 katlı bir bina çöktü! Ağır hasar almıştı AFAD ekipleri bölgede

KİLİS'te ağır hasarlı bir bina büyük bir gürültüyle çöktü. Yaşanan olayın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Abone ol

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Kilis Şehit Sakıp Mahallesi Santral Parkı Sokak'ta bulunan bir bina çöktü.

Çökmenin ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, enkaz altında birilerinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi. Enkaz çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı da belirtildi.

Binanın çökme anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, bina içerisinde ve çevresindekilerin vatandaşlar tarafından uyarılma anları ve yapılan uyarılardan çok kısa bir süre sonra binanın büyük bir gürültüyle çökme anları yer aldı.

Çökmeni ardından yaşanan panik anları ve etrafı toz bulutu kaplama anları da görüntülerde yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik direktör
Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik direktör
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Teknopark İstanbul’dan finans teknolojileri için kuluçka merkezi "Cube Ümraniye"
Teknopark İstanbul’dan finans teknolojileri için kuluçka merkezi "Cube Ümraniye"
Fatih Altaylı'dan olay Muharrem İnce yazısı: Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçecek
Fatih Altaylı'dan olay Muharrem İnce yazısı: Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçecek
‘Ecevit’in kemiklerini sızlattılar’ dedi, partiden istifa etti
‘Ecevit’in kemiklerini sızlattılar’ dedi, partiden istifa etti
Almanya'da öldürülen Türk taksici Samsun'da defnedildi
Almanya'da öldürülen Türk taksici Samsun'da defnedildi
CHP'li eski vekil, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra adaylıktan çekildi
CHP'li eski vekil, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra adaylıktan çekildi
Zeytinburnu'nda yapılan Kazlıçeşme Mozaik Müzesi'nde sona gelindi
Zeytinburnu'nda yapılan Kazlıçeşme Mozaik Müzesi'nde sona gelindi
Depremzede milli sporcu, iki turnuvadan da madalyayla döndü
Depremzede milli sporcu, iki turnuvadan da madalyayla döndü
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 3 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat
Tekstil ve ham maddeleri sektöründen 3 ayda 2,4 milyar dolarlık ihracat
Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu
Emine Erdoğan deprem bölgelerindeki ziyaretlerine ilişkin paylaşımda bulundu