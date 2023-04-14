Hakim kocasını dövdü, kızgın yağla haşlayıp bıçakla öldürdü! Nedenini okurken ağzınız açık kalacak
İSTANBUL Anadolu Adliyesi iş mahkemesinde görev yapan Hakim Necmi Arslan, eşi Hande Arslan tarafından önce dövülmüş, ardından da üzerine kızgın yağ dökülerek öldürülmüştü. Hande Aslan daha sonra pencereden atlayarak intihar etti. Trajik olayla ilgili soruşturmada Yeşilçam filmlerine taş çıkartacak bir dram çıktı. Hakim, Hande Aslan'ı önce kocasından boşamış sonra evlenmiş. Kendisinin zannettiği çocuk da Hande'nin eski kocasındanmış...
İstanbul Anadolu Adliyesinde İş Mahkemesi hakimi olarak görev yapan 54 yaşındaki Necmi Arslan'ın 1 Nisan günü Kadıköy'deki evinde üzerine kızgın yağ dökülerek bıçaklanmış halde cansız bedeni bulundu. Oturdukları binanın bahçesinde ise pencereden atlayarak intihar eden eşi 43 yaşındaki Hande Arslan'ın cesedi bulundu. Hande Aslan'ın eşini kıskançlık nedeniyle öldürdüğü iddia edilmişti ancak gerçek bambaşka çıktı. İşte Sözcü'nün haberine göre hakim cinayetinde ağızları açık bırakacak ayrıntılar...
Karısını, eski kocasından boşarken birlikte oldular
Arkeolog olan Hande Arslan, önceki evliliğinde yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle eski eşine karşı boşanma davası açtı. O tarihte Anadolu Adliyesinde Aile Mahkemesi hakimi olan Necmi Arslan, Hande Arslan'ın boşanma davasına baktı. Hakim Necmi Arslan da aynı adliyede görev yaptığı hakim eşinden boşandığı için ikili arasında boşanma davası sürecinde bir duygusal yakınlaşma oldu.
Boşanma davası bitmeden birlikte yaşamaya başladılar
İkili boşanma davası devam ederken birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada Hande Arslan'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Gebelik testi yaptıran Hande, birlikte yaşadığı hakim Necmi Arslan'a, “Senden hamile kaldım. Bebeğimiz olacak” dedi. Hakim de “Zaten boşanıyorsun, dava biter karar kesinleşirse nikah yapar evleniriz. Sorun değil, sen gebeliği sonlandırmayı düşünme” dedi. Kadın doğum yapınca boşanma davası henüz bitmediği için bebeğin babası da nüfus kayıtlarına Hande Arslan'ın eski eşi olarak geçti.
Evlenince çocuğu nüfusuna almak istedi
Hakim Necmi Arslan boşanma davasını karara bağlayıp birlikte yaşadığı Hande'yi eski eşinden boşadı. Karar, istinaf ve Yargıtay sürecinden de geçip kesinleştikten sonra ikilinin resmi nikâhlı evliliği önünde de engel kalmadı. Birbirlerini deliler gibi seven ikili önce resmi nikâh kıyıp evlendi, ardından da balayı için yurtdışına tatil planı yaptı. Pasaport başvurusu yapan hakim daha sonra bebeği de nüfusuna alabilmek için dava açtı. Ne olduysa bundan sonra oldu. 3.5 yaşındaki bebekleri, Hande'nin eski eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu için hakim Necmi Arslan, bebeğin babası kendisi olduğu için soy bağının iptali davası için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.