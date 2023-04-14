Hakim kocasını dövdü, kızgın yağla haşlayıp bıçakla öldürdü! Nedenini okurken ağzınız açık kalacak

Evlenince çocuğu nüfusuna almak istedi

Hakim Necmi Arslan boşanma davasını karara bağlayıp birlikte yaşadığı Hande'yi eski eşinden boşadı. Karar, istinaf ve Yargıtay sürecinden de geçip kesinleştikten sonra ikilinin resmi nikâhlı evliliği önünde de engel kalmadı. Birbirlerini deliler gibi seven ikili önce resmi nikâh kıyıp evlendi, ardından da balayı için yurtdışına tatil planı yaptı. Pasaport başvurusu yapan hakim daha sonra bebeği de nüfusuna alabilmek için dava açtı. Ne olduysa bundan sonra oldu. 3.5 yaşındaki bebekleri, Hande'nin eski eşinin nüfusuna kayıtlı olduğu için hakim Necmi Arslan, bebeğin babası kendisi olduğu için soy bağının iptali davası için Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.