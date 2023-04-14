BIST 5.124
DOLAR 19,36
EURO 21,39
ALTIN 1.259,16
HABER /  GÜNCEL

Nursema'nın kıyafetleri nereden, hangi marka? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm kıyafetleri

Nursema'nın kıyafetleri nereden, hangi marka? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm kıyafetleri

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti ekranların en olaylı dizisi. Kızılcık Şerbeti hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Nursema'nın her yaptığı her olay. Tesettürlü bir karakter olan Nursema'nın kıyafetleri de özellikle kapalı kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nde Nursema nereden giyiniyor.

Abone ol

Show TV'nin en çok seyredilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu akşam heyecan dolu 23. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da dillerden düşmüyor. Özellikle sosyal medyada şu günlerde dizinin simgesi haline gelen Nursema izdihamı var. Nursema'nın her yaptığı gibi her giydiği de merakla takip ediliyor. Tesettürlü giyimi tercih eden birçok seyirci Nursema'nın kiyafetlerini araştırıyor. Her bölümde çok farklı ve gösterişli kıyafetler tercih eden Nursema'nın kıyafetleri çoğunlukla yaqaofficial, haktan bucke, Sakka ve thenuua marka. Son bölümde giydiği gelinlik ise yine thenuua markalı.

Dizi nerede çekiliyor?

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son günlerde adından en çok söz ettiren dizilerden biri oldu. Yalı Çapkını'nı yerinden eden Kızılcık Şerbeti hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Nursema'nın her yaptığı her olay. Tesettürlü bir karakter olan Nursema'nın kıyafetleri de özellikle kapalı kadınlar tarafından merak ediliyor. Peki Kızılcık Şerbeti'nde Nursema nereden giyiniyor.

Kitap uyarlaması mı?

Show TV'de yayınlanan "Kızılcık Şerbeti" dizisinin hangi kitaptan olduğu daha doğrusu kitabın adı dizinin adıyla aynı olduğu sanılıyor. Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Settar Tanrıöğen paylaşmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Cübbeli Ahmet Hoca 'Haklı çıkmaktan usandım' dedi! Saadet Partisi'ni desteklemek İslam dini için tehlikeli...
Cübbeli Ahmet Hoca 'Haklı çıkmaktan usandım' dedi! Saadet Partisi'ni desteklemek İslam dini için tehlikeli...
Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Kilis'te 5 katlı bir bina çöktü! Ağır hasar almıştı AFAD ekipleri bölgede
Kilis'te 5 katlı bir bina çöktü! Ağır hasar almıştı AFAD ekipleri bölgede
Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik direktör
Cristiano Ronaldo'ya Türk teknik direktör
Teknopark İstanbul’dan finans teknolojileri için kuluçka merkezi "Cube Ümraniye"
Teknopark İstanbul’dan finans teknolojileri için kuluçka merkezi "Cube Ümraniye"
Fatih Altaylı'dan olay Muharrem İnce yazısı: Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçecek
Fatih Altaylı'dan olay Muharrem İnce yazısı: Türk ve dünya siyasetine en hızlı oy kaybeden siyasetçi olarak geçecek
‘Ecevit’in kemiklerini sızlattılar’ dedi, partiden istifa etti
‘Ecevit’in kemiklerini sızlattılar’ dedi, partiden istifa etti
Almanya'da öldürülen Türk taksici Samsun'da defnedildi
Almanya'da öldürülen Türk taksici Samsun'da defnedildi
CHP'li eski vekil, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra adaylıktan çekildi
CHP'li eski vekil, Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra adaylıktan çekildi
Zeytinburnu'nda yapılan Kazlıçeşme Mozaik Müzesi'nde sona gelindi
Zeytinburnu'nda yapılan Kazlıçeşme Mozaik Müzesi'nde sona gelindi