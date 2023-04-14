Ölü bulunan voleybolcu Julian İtuma ölmeden önce annesine telefonda söyledikleri ortaya çıktı

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un takım arkadaşı Julian İtuma'nın otel önünde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Öte yandan İtuma'nın annesi İstanbul'a gelirken İtuma'nın Eczacıbaşı Dynavit ile yapılan maçın ardından annesiyle yaptığı telefon konuşmasında, "2 sayı yaptım ama takım kötüydü." dediği belirtildi.

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un da takım arkadaşı olan Julia Ituma, İstanbul Üsküdar'da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. 19 yaşındaki Julia Ituma İstanbul’da kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.



Oynadıkları maçın ardından otele gelen ekip otelin girişinde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.



Ituma'nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.

"Benim kızım çok güçlüydü"

La Repubblica’nın haberinde, kızı Julia'nın hayatını kaybettiği haberini aldıktan sonra dün Türkiye'ye hareketinden önce Elizabeth'in "Benim kızım çok güçlüydü. Kendini bir pencereden aşağı atmak istediğine inanamıyorum." dediği ifade edildi.

Anne Elizabeth'in kızının yaşamını yitirdiği yeri ve soruşturma dosyasını bizzat görmek istediği kaydedildi.

Elizabeth'in, Julia'nın son olarak ailesiyle geçen haftaki Paskalya Yortusu'nda bir araya geldiğini ve gayet mutlu olduğunu aktardığı da gazetenin haberinde yer aldı.

"2 sayı yaptım ama takım kötüydü"

Ayrıca Julia'nın Eczacıbaşı Dynavit ile yapılan maçın ardından annesiyle yaptığı telefon konuşmasında, "2 sayı yaptım ama takım kötüydü." dediği aktarıldı.



Öte yandan genç sporcunun da son mesajı ortaya çıktı.



Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak, Arzu Kaya ve Mustafa Bakırhan'ın haberine göre, hayatını kaybeden voleybolcunun telefonunda kendisini çektiği bir fotoğrafın üzerine "Güle güle çocuklar" anlamına gelen "Bye bye guys" yazdığı tespit edildi.

Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi. Ituma'nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.