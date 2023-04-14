O üniversite personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı açıklandı: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu

Birçok üniversite kadrosundaki personel boşluğunu doldurmak için 2023 yılında personel alımı ilanları yayımladı. Bunlardan biri de son olarak Sakarya Üniversitesi oldu. Rektörlükten yapılan açıklamada 33 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu. Adaylarda aranan şartlar belli olurken son başvuru tarihi açıklandı. Peki Sakarya Üniversitesi personel alımı kadro dağılımı nasıl, başvuru tarihi ve şartları neler? İşte 33 kişilik personel alımına ilişkin detaylar...

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Sakarya Üniversitesi, en az lise mezunu 33 memur alımı için resmi web sitesinde kamu ilanı yayınladı. KPSS 50 puan şartı ile yapılan alım için yazılı-sözlü sınav yapılmayacaktır. İlana göre, 3 tekniker, 1 teknisyen, 15 büro personeli, 12 temizlik personeli ve 2 güvenlik görevlisi alınacak. İşte Sakarya Üniversitesi personel alımına ilişkin derlediğimiz bilgiler haberimizde...

Sakarya Üniversitesi personel alımı kadro dağılımı

1 Teknisyen,

2 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

3 Tekniker,

12 Destek Personeli,

15 Büro Personeli olmak üzere 33 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Sakarya Üniversitesi personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere adaylarda genel ve özel şartlar aranmaktadır. Adayların mesleğin gerektirdiği özellikleri sağlıyor olması gerekir. 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lise P94, Ön Lisans P93, Lisans P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekir. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı ya da emekli aylığı almıyor olması gerekmektedir. Nöbet usulü çalışma şekline engel olabilecek bir sağlık sorununun bulunmaması gerekir. Peki, başvurular başladı mı? Son başvuru tarihi ne zaman?

Sakarya Üniversitesi personel alımı başvuru tarihleri!

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde görevlendirilmek üzere yapılacak olan personel alımı ilanına göre başvurular 13 Nisan 2023 tarihinde başladı. Adayların en geç 15 gün içinde başvurularını yapmaları gerekir. Adaylar için son başvuru tarihi 27 Nisan 2023 olarak açıklandı. Adayların başvurularını gerekli belgeler ile birlikte Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesine yapmaları gerekmektedir.

Başvuru adresi: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Esentepe Kampüsü T2 Blok Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı Esentepe/ SAKARYA

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