BIST 5.120
DOLAR 19,36
EURO 21,33
ALTIN 1.255,30
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı

Okullarda ikinci ara tatilin Ramazan Bayramı'yla birleşmesi nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. Bazı yollarda trafik akışı durma noktasına gelirken, trafik yoğunluğu saat 16.55 itibariyle yüzde 71'e çıktı.

Abone ol

Okulların ara tatile girmesi ve bayram tatili haftasına girilmesi nedeniyle İstanbul trafiği şimdiden etkisini göstermeye başladı. İftar saatinin de yakınlaşmasıyla birlikte yoğunluk daha da arttı.

İstanbul Cep Trafik uygulamasında elde edilen verilere göre, trafik yoğunluğunun saat 16.55 itibariyle yüzde 71'e yükseldiği görüldü.

İstanbul trafiğinde yaşanan yoğunluk dron ile görüntülendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Polis kılığına girip rezidansa geldiler, parasına çöktükleri iş adamını böyle kaçırdılar
Foto Galeri Polis kılığına girip rezidansa geldiler, parasına çöktükleri iş adamını böyle kaçırdılar Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Siparişi 39 gündür gelmeyen vatandaş, ünlü mağazayı CİMER’e şikayet etti
Siparişi 39 gündür gelmeyen vatandaş, ünlü mağazayı CİMER’e şikayet etti
Seçime bir ay kaldı. İşte bilmeniz gereken her şey
Seçime bir ay kaldı. İşte bilmeniz gereken her şey
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
Kazıdıkça Kazanmaya Var Mısın? Oyna Kazan Nesine.com'da!
O üniversite personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı açıklandı: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu
O üniversite personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı açıklandı: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu
Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek? TPAO Genel Müdürü ayrıntıları açıkladı
Karadeniz gazı ne zaman evlere gelecek? TPAO Genel Müdürü ayrıntıları açıkladı
Potada İzmir derbisi. Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor karşısına çıkıyor
Potada İzmir derbisi. Pınar Karşıyaka, Aliağa Petkimspor karşısına çıkıyor
Nursema'nın kıyafetleri nereden, hangi marka? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm kıyafetleri
Nursema'nın kıyafetleri nereden, hangi marka? Kızılcık Şerbeti 23. bölüm kıyafetleri
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı 250 bin kişiyle kılındı
Mescid-i Aksa'da Ramazan'ın son cuma namazı 250 bin kişiyle kılındı
Cübbeli Ahmet Hoca 'Haklı çıkmaktan usandım' dedi! Saadet Partisi'ni desteklemek İslam dini için tehlikeli...
Cübbeli Ahmet Hoca 'Haklı çıkmaktan usandım' dedi! Saadet Partisi'ni desteklemek İslam dini için tehlikeli...
Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
Kilis'te 5 katlı bir bina çöktü! Ağır hasar almıştı AFAD ekipleri bölgede
Kilis'te 5 katlı bir bina çöktü! Ağır hasar almıştı AFAD ekipleri bölgede
Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Feci kaza kamerada. 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti