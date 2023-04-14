Polis kılığına girip rezidansa geldiler, parasına çöktükleri iş adamını böyle kaçırdılar
BEYOĞLU'nda sahte polis üniforması giyen 4 gaspçı, Lübnanlı iş adamına oturduğu rezidansta dehşeti yaşattı. İş adamının önce parasını gasbedip ardından ellerini plastik kelepçe ile bağlayarak kaçıran zanlılar, gerçek polis tarafından nefes kesen operasyonla yakalandı.
Olay, Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahte polis kimliği kullanan sahte polis üniformalı 4 şahıs, olaydan birkaç gün önce Lübnan uyruklu iş adamı Jaafar Sannan W.‘nin yaşadığı rezidansa geldi.
Burada şahıslar, özel güvenlik görevlisi Müjdat B.'ye iş adamının rezidansta olup olmadığı sordu. Müjdat B.'nin iş adamın burada olmadığını söylemesi üzerine şahıslar cep telefonu numarası bırakarak rezidanstan ayrıldı. Bu süre zarfında durumdan şüphelenen Müjdat B. şahıslara iş adamının rezidansa geldiğini söylemedi.
Ağzına silah doğrulttular
Olaydan birkaç gün sonra rezidansa yine sahte polis üniforması ve sahte polis kimliğiyle gelen 4 şahıs, Müjdat B. nezaretinde iş adamının bulunduğu daireye çıktı. Burada eve giren şahıslar, iş adamını darp ederek ağzına silah doğrulttu.
30 bin dolarlık gasp!
Şahıslar ardından iş adamının kasasındaki 30 bin doları (580 bin lira), sahte olduğu gerekçesiyle poşete koyduktan sonra adamı da plastik kelepçeyle ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi. Gaspçılar ardından iş adamını darp ederek rezidansın otoparkına indirdikten sonra araçla kaçırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı