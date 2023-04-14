Polis kılığına girip rezidansa geldiler, parasına çöktükleri iş adamını böyle kaçırdılar

30 bin dolarlık gasp!

Şahıslar ardından iş adamının kasasındaki 30 bin doları (580 bin lira), sahte olduğu gerekçesiyle poşete koyduktan sonra adamı da plastik kelepçeyle ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi. Gaspçılar ardından iş adamını darp ederek rezidansın otoparkına indirdikten sonra araçla kaçırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı