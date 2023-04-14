Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerin dolaştığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Deprem Konutları Temel Atma Töreni'nde konuştu. HDP'ye tepki gösteren Erdoğan, 'Bunların derdi Kürtler değil, bunlar katil, bunlar terörist. Bizim tek derdimiz ülkemizdir' ifadelerini kullandı. Erdoğan, 'Bu ülkede teröre, tehdide, beyaz toroslara yer yok' dedi.

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Diyarbakır'da Deprem Konutları Temel Atma ve 1432 Konut ile 17 Dükkan Anahtar Teslim Töreni düzenlendi. Tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Ramazanınızı tebrik ediyorum. Sevgili Diyarbakırlılar, aziz kardeşlerim; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Bayramınızı şimdiden kutluyorum. Bugün bir kez daha Dicle'nin incisi Diyarbakır'da sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum.

Bu şehrin her taşında, tarihin, medeniyetin nabzı atıyor. Dicle'nin ve Fırat'ın coşkusu, bereketi, asaleti bu şehrin her karış toprağında kendini belli ediyor.

Diyarbakır'ın büyük şairi Ahmet Arif ne diyor, bunlar engerek ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü.

51 yavrumuzu öldürmediler mi?

Diyarbakır 40 yıldır ekmeğe karşı koyanlara karşı mücadele veriyor. Geçmişte burada insanlarımıza yapılanl yanlışlar oldu mu? Elbette oldu.

Kürt kardeşlerimizi sokağa dökerek 51 yavrumuzu öldürmediler mi? Şimdi bu Selo nerede? Yasin Börü yavrumuzu öldürmediler mi? Bunlar katil, bunlar terörist. Bu teröristlere 14 Mayıs'ta gerekli cevabı vermeye var mıyız? Diyarbakır annelerine bile tahammül edemeyenlerin insanlıkla ilgisi yoktur. Bunların derdi insanlarımızın çilesi olmadı. Derdi Diyarbakır olanın, silahı bırakıp bu ülkenin ortak bir geleceğinde yer almaktır. Bunlara verilen görev emperyalizmin uşaklığını yapmaktır. Sizlerin oyu ile bu milletin tüm değerlerine düşmanlık yapanların Diyarbakır'a bir faydası olabilir mi?

Kürt kardeşlerime eziyet etmiş Chp'ye yancı oldular

Kandil'den bay bay Kemal'i destekleyeceklermiş. Kürt kardeşlerimi de böyle aldatacaklarını sanıyorlar. Bunlar benim Diyarbakır annelerinin yavrularını dağa kaçırmadılar mı, bunları taciz etmediler mi? Bunlara 14 Mayıs'ta tarihi bir ders vermeye var mıyız? Bir de gittiler, bu ülkede Kürt kardeşlerime eziyet etmiş CHP'nin kurduğu masaya yancı yazıldılar. Diyarbakır'a ve 81 vilayetimize kendi gücümüzden başka kimsenin hayrı olmayacağını gördük. Tek derdimiz bu ülkedir, evlatlarımızın geleceğidir.

Sokaklarında beyaz toros'ların gezdiği bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur

"Beyaz torosların, eli kanlı canilerin dolaştığı bir Türkiye fotoğrafına asla yer yoktur. Olmayacaktır. Namluyla sivil siyaseti kabul etmediysek, PKK'sından FETÖ'suna terör örgütlerinin siyasetinin yönlendirdiği bir Türkiye'yi kabul etmeyeceğiz. Bölücü örgütün milleti canından bezdirdiği bir Türkiye'ye de razı olmayacağız. Biz müreffeh özgür ve güvenli bir Türkiye istiyoruz. 20 yıl önce Diyarbakır neydi, hamd olsun bugün bu Diyarbakır ne. inancından, dilinden ,kültüründen, kılık kıyafetinden dolayı horlanamaz, ötekileştirilemez. Bu Türkiye, vatandaşlarının güvenliğiyle, hak ve özgürlüklerini aynı anda sağlayabilen bir Türkiye'dir. İşte bu istikamette durmak yok yola devam diyerek bugünlere geldik. Ne darbecilerin silahlarına, ne terör örgütlerinin alçakça saldırına boyun eğdik. Rabbimize olan güvenimiz ve milletimizden aldığımız destekle alnımız ak çıktık. Şimdi yeni bir dönemin, yeni bir asrın izindeyiz. Cumhuriyetimizin ilk asrını günahıyla sevabıyla geride bırakıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve atılım sayesinde bu dönemin eksiklerini önemli ölçüde telafi ettik. Artık Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz.

Türkiye Yüzyılı'nı Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz

Türkiye Yüzyılı'nı Diyarbakır'la beraber inşa edeceğiz. Gözyaşlarını beraber sileceğiz. Ülkemizin refahına göz dikenleri beraber püskürteceğiz. Hakka ve hakikate yönelerek 14 Mayıs'ta yeni bir milli irade destanını beraber yazacağız. Gelin 14 Mayıs'ta 'Yeter, sözde kararda milletindir' diyerek yeni bir şahlanışa el uzatalım. Bu çağrım Diyarbakır'la birlikte 85 milyonun tamamınadır. Bu çağrım kendisinin ve evladının geleceği için endişe duyan herkesedir. Şimdi öyle bir ses verin: Diyarbakır 14 Mayıs'ta ortak geleceğimize sahip çıkıyor muyuz? Diyarbakır 14 MAyıs'ta 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşıyor muyuz? Diyarbakır 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşaası için bismillah diyor muyuz? Türkiye Yüzyılı için hep birlikte yola devam diyor muyuz?