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Ölen ünlü aktörün ailesi İsrail basınına konuştu: Mossad ajanıydı

Ölen ünlü aktörün ailesi İsrail basınına konuştu: Mossad ajanıydı

Geçen ay ölen ünlü İsrailli aktör Haim Topol'un Mossad'a çalıştığı ortaya çıktı. İsrail basınına konuşan ailesi, Topol'un İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çok kez gizli görevlere katıldığını öne sürdü.

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1971 yapımı "Damdaki Kemancı" filmi ile dünya çapında ün kazandı. Elde ettiği bu ünü, İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın gizli görevlerinde kullandı.

Geçen ay 87 yaşında vefat eden Haim Topol'un ailesi, ünlü aktörün Mossad ajanı olduğunu duyurdu.

İsrail basınına konuşan ailesi, Topol'un kendilerine açıklamadığı birçok yurt dışı seyahati yaptığını söyledi.

Uzun yıllar İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan İsrailli aktörün, burada, daha sonra Mossad'ın başına gelecek Zvi Amir ile sık sık görüştüğü ifade edildi.

Topol'un oğlu da, babasının bir görevde Arap ülkelerinden birinin konsolosluğunu dinleme görevinin ayrıntılarını anlattı.

Babası ve ekibinin, Konsolosluğun binasının bitişiğinde kiralık daireyi dişçi gibi göstererek duvarını deldiklerini ve dinleme ekipmanları yerleştirdiklerini söyledi.

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