Zerrin Özer sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı! "Defolup gitmek istiyorum" diyerek isyan etti!

Kısa bir süre önce müziği bıraktığını açıklayan ve sahnelere geri dönen ünlü şarkıcı Zerrin Özer, "Defolup gitmek istiyorum" diyerek isyan ettiği sosyal medya hesabı paylaşımında herkesten sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı. "Borderline" yani kişilik bozukluğu hastalığıyla mücadele ettiğini ifade eden Özer, "Defolup gitmek istiyorum nasıl uçlardasınız ben borderline'm ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım" ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz Haziran 2022'de müziği bıraktığını açıklayarak hayranlarını üzen ünlü şarkıcı Zerrin Özer daha sonra sahnelerden uzak kalmaya dayanamayarak müziğe geri dönmüştü. Bir süredir gözlerden uzak bir hayat yaşayan usta sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sır gibi sakladığı hastalığını açıklarken, isyan dolu sözlerle tepki gösterdi.

"Defolup gitmek istiyorum"

Ünlü şarkıcı Zerrin Özer sosyal medya hesabından yaptı paylaşımda hastalığını açıkladı. "Defolup giymek istiyorum" diyerek isyan eden 65 yaşındaki usta isim açıklamasında, "Nasıl uçlardasınız ben borderline'm ya sizler? Beni tanımıyorsunuz bıktım artık beni yaftalamanızdan bıktım bazı kuş beyinlilerden" ifadelerini kullandı.

Borderline kişilik bozukluğu nedir?

Borderline kişilik bozukluğu ya da diğer adıyla sınırda kişilik bozukluğu bireyin kendisi ve başkaları hakkında düşünme ve hissetme şeklini etkileyen ve günlük yaşamda sorunlara neden olan bir akıl sağlığı bozukluğudur. Borderline kişilik bozukluğu bireyin kendisi hakkında sahip olduğu öz imgeye dair sorunlar, duygular ile davranışları yönetme zorluğu ve başkaları ile ilişkilerde istikrarsızlık şeklinde görülebilir.

Zerrin Özer kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Zerrin Özer (d. 4 Kasım 1957, Ankara) Türk pop şarkıcısı.

1970'li yılların popüler sanatçılarından Tülay Özer'in küçük kardeşi olan Zerrin Özer ilk, orta ve lise eğitimini aynı zamanda doğum yeri de olan Ankara'da tamamladı. Anne ve babasının ayrılığı çocukluk yıllarına damga vurmuş, müziğe olan tutkusu Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığı ile büyümüştür.

1969 yılındaki ilkokul mezuniyet töreninde ilk konserini Çankaya'da komşuları olan İsmet İnönü ile eşi Mevhibe İnönü'ye vermiş,Özer'i çok beğenen İsmet İnönü, "Aferin küçük kız, sende büyük iş var" dedi.Kendi çalışmasıyla 1975'te katıldığı bir TRT yarışmasında birinci olmuş, müzik kariyeri yolunda ablası Tülay Özer'in büyük desteğini almış, ilk plağı olan Bizler ve Sizler / Yalvarırım'ı 1976 yılında, uzun yıllar birlikte çalışacağı Kent Plak tarafından yayınlandı.

Müzik kariyerini takip eden dönemde İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz ve dans müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması Esin Engin aranjeli, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan "Gönül" şarkısı ile patlama yaparak, 1980 yılının en iyi 45'liği seçilen ikinci ve son çalışması Gönül / Yaman Olurum ile Altın Plak Ödülü almaya hak kazandı.

1980 yılında ilk stüdyo albümü Seni Seviyorum adıyla piyasaya çıktı, onu aynı yıl içerisinde Sevgiler izlemiştir. 1981 yılında Ve Zerrin Özer albümüyle arabeske yönelmiş, bu yöneliş sanatçının eserlerine olan ilgiyi artırmıştır.[kaynak belirtilmeli] İlk yurt dışı konserlerini 1982 yılında Türkiye'yi tanıtmak için Paris'te 'Binbir Gece' adı altında vermiş, bir yıl sonra Olympia'da bir resital için sahne almış, yine aynı yıl Gelecek Misin? albümünü yayınlamıştır.

Kariyerinde müzikal değişiminde gerçekleştiği seksenli yıllar Zerrin Özer için birçok albümün yayınlandığı on yıl kuşağı olmuş, sırası ile 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te Evcilik Oyunu ve Kırmızı adlı albümleri yayınlanmıştır. Kırmızı albümünde değişikliğe giderek "Eminem" ve "Dom Dom Kurşunu" şarkılarını "İntuv Ene" ve "Merhaba Ya Habeyip" adlarıyla Arapça seslendirdi. 1987 yılında son LP'si Dayanamıyorum adlı albümü çıktı. Ertesi yıl çıkan ilk CD formatında yayınlanan Dünya Tatlısı albümüyle yeniden Türk pop müziğine dönüş yaptı.

Zerrin Özer 1991 yılında müzisyen Alper Önal'la evlenmiş kısa süren evliliği 1992 yılında bitmiştir. 2006 yılında ise Levent Süren ile evlenmiştir. 2006 yılında otobiyografisini kaleme aldığı Bir Sarışın Küçük Kız kitabı yayınlanmıştır.

Zerrin Özer en son gelen haberlere göre doktor hatası ve heyecanı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Özer başından geçen bu durumdan sonra açıklama yaptı. Açıklamasında: "Bugüne kadar hayatımda kimse olmadı ama olmayacak şeyleri bile oldurdum.

Benim için ölümsüzlüğün haricinde hiçbir şey imkansız değil hayatta. Güçlü olduğumu biliyorum. Kolay kolay yıkılmam. Zayıf insana da tahammülüm yok; ne kadında, ne erkekte. Ben zayıf değilim kuvvetliyim ve kuvvetli olmak zorundayım. Bu hayatta tek başıma ve tek tabancayım. Çok şey atlattım, bunu da atlatacağım." demiştir.

Diskografi

Seni Seviyorum (1980)

Sevgiler (1980)

Ve Zerrin Özer (1981)

Gelecek misin? (1982)

Mutluluklar Dilerim (1984)

Kırmızı (1985)

Evcilik Oyunu (1985)

Dayanamıyorum (1987)

Dünya Tatlısı (1988)

İşte Ben (1990)

Sevildiğini Bil (1991)

Olay Olay (1992)

Zerrin Özer (1996)

Zerrin Özer 97 (1997)

Bir Zerrin Özer Arşivi (2000)

Ben (2002)

Ölürüm Ben Sana (2002)

Ve Böyle Bir Şey (2005)

Ömür Geçiyor & Zerrin Özel (2007)

Emanet (Sabiha Akdemir ile) (2009)

Yerin Hazır (2016)