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Canan Kaftancıoğlu'nun eşi de tepki gösterdi: Avucunu yalarsın

Canan Kaftancıoğlu'nun eşi de tepki gösterdi: Avucunu yalarsın

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesine Canan Kaftancıoğlu'nun eşinden sert bir tepki geldi.

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6'lı Masa'da yer alan DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti 14 Mayıs'taki seçimlere CHP listelerinden girme kararı aldı.

Bu kapsamda 4 siyasi partinin adayları da CHP listelerinden aday gösterildi. Ancak DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden aday gösterilmesi krize neden oldu.

Ergin'in adaylığına en sert tepki ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun eşi Ali Naki Kaftancıoğlu'ndan geldi.

Kaftancıoğlu, "Sen adalet bakanı olarak adaletsizliğin temsilcisiydin. Sen şiddet ve dolandırıcılık suçlarından mahkum olanları dışarıda gezdiren siyasi suçluları içeri tıkan yasaların yazarıydın. Sen olmaz olası Hakim ve Savcılar Kuruluna cemaat ve parti yandaşlarıyla aday çıkarandın. Sen bakanlıktaki kadrolaşmanın en keskin militanıydın. Sen AKP'nin suçlarının en hızlı savunucusuydun. Sen mecliste konuşanların en terbiyesizlerindendin. Sen Sadullah Ergin! Sen benim oyumla meclise girecek misin? Ben yetmez ama evetçilerle bile yolumu, yüzümü, sesimi ayırmışım. Sen Sadullah Ergin, ben Ali Naki Kaftancıoğlu! Avucunu yalarsın!" dedi.

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