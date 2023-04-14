BIST 5.093
DOLAR 19,36
EURO 21,30
ALTIN 1.244,57
HABER /  SPOR

Ronaldo'ya Türk teknik direktör gelebilir

Ronaldo'ya Türk teknik direktör gelebilir

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'da teknik direktörlük görevi için Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat gündeme geldi.

Abone ol

Al Nassr'da teknik direktör Rudy Garcia ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi.

Takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken bir Türk teknik direktör, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olabilir.

Engin Fırat, Al nassr'ın hedefinde

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nassr, teknik direktörlük görevi için Türk hoca Engin Fırat ile Hırvat çalıştırıcı Zlatko Dalic'i gündemine aldı.

Türkiye'den yapılan teklifleri kabul etmedi

Kenya Milli Takımı'nın başında iyi bir performansa imza atan Türk çalıştırıcı Engin Fırat, Türkiye'den Trabzonspor dahil birçok takımdan teklif aldı.

Bu teklifleri kabul etmeyen Fırat'ın Al Nassr'a gitmesi için Suudi Arabistan ekibinin iyi bir sözleşme sunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tuğçe Kandemir kaç yaşında kimdir aslen nereli boyu ve kilosu kaç?
Tuğçe Kandemir kaç yaşında kimdir aslen nereli boyu ve kilosu kaç?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerin dolaştığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerin dolaştığı bir Türkiye fotoğrafına yer yoktur
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Hiç yağmur yağmasa suyumuz ne kadar süre yeter? Türkiye genelinde baraj doluluk oranları açıklandı
Hiç yağmur yağmasa suyumuz ne kadar süre yeter? Türkiye genelinde baraj doluluk oranları açıklandı
Zerrin Özer sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı! "Defolup gitmek istiyorum" diyerek isyan etti!
Zerrin Özer sır gibi sakladığı hastalığını açıkladı! "Defolup gitmek istiyorum" diyerek isyan etti!
Ölen ünlü aktörün ailesi İsrail basınına konuştu: Mossad ajanıydı
Ölen ünlü aktörün ailesi İsrail basınına konuştu: Mossad ajanıydı
Hastanede feci olay! Sırası gelmeden doktorun odasına girip kapıyı kilitledi ve...
Hastanede feci olay! Sırası gelmeden doktorun odasına girip kapıyı kilitledi ve...
Ölü bulunan voleybolcu Julian İtuma ölmeden önce annesine telefonda söyledikleri ortaya çıktı
Ölü bulunan voleybolcu Julian İtuma ölmeden önce annesine telefonda söyledikleri ortaya çıktı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 71'e çıktı
Siparişi 39 gündür gelmeyen vatandaş, ünlü mağazayı CİMER’e şikayet etti
Siparişi 39 gündür gelmeyen vatandaş, ünlü mağazayı CİMER’e şikayet etti
Seçime bir ay kaldı. İşte bilmeniz gereken her şey
Seçime bir ay kaldı. İşte bilmeniz gereken her şey
O üniversite personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı açıklandı: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu
O üniversite personel alımı yapıyor! Kadro dağılımı açıklandı: Başvuru tarihi ve şartlar belli oldu