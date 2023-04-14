Ronaldo'ya Türk teknik direktör gelebilir

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'da teknik direktörlük görevi için Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran Türk teknik direktör Engin Fırat gündeme geldi.

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Al Nassr'da teknik direktör Rudy Garcia ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi.

Takımın başına kimin geçeceği merak konusu olurken bir Türk teknik direktör, Cristiano Ronaldo'nun yeni hocası olabilir.

Engin Fırat, Al nassr'ın hedefinde

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Al Nassr, teknik direktörlük görevi için Türk hoca Engin Fırat ile Hırvat çalıştırıcı Zlatko Dalic'i gündemine aldı.

Türkiye'den yapılan teklifleri kabul etmedi

Kenya Milli Takımı'nın başında iyi bir performansa imza atan Türk çalıştırıcı Engin Fırat, Türkiye'den Trabzonspor dahil birçok takımdan teklif aldı.

Bu teklifleri kabul etmeyen Fırat'ın Al Nassr'a gitmesi için Suudi Arabistan ekibinin iyi bir sözleşme sunması gerekiyor.