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Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı! İşte yeni adresi

Ebru Baki Habertürk'ten ayrıldı! İşte yeni adresi

Gazeteci Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı Habertürk'ten ayrılarak Sözcü TV ile anlaştı. Böylece Sözcü TV, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ın ardından önemli bir ismi daha bünyesine katmış oldu.

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HaberTürk TV ekonomi müdürü ve Para Gündem programı sunucusu Ebru Baki, 5 yıldır görev yaptığı kanalla yollarını ayırdı. Baki'nin yeni adresi Sözcü TV oldu.

"Aramıza hoş geldin"

Sözcü TV Genel Müdürü Alişer Delek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Ebru Baki'yi etiketleyerek "Aramıza hoş geldin. Sözcü TV daha da güçlendi, daha da güzelleşti." ifadelerini kullandı.

Sözcü tv'nin kadrosu güçleniyor

Sözcü TV, geçtiğimiz günlerde Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'ı da bünyesine katmıştı. Sözcü TV, Ebru Baki hamlesiyle önemli bir transfere daha imza atmış oldu.

Ebru Baki kimdir?

1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Baki Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi'nde stajını tamamladı. Marmara Üniversitesi'nden okul ve bölüm birincisi olarak mezun oldu ve Cumhuriyet Dergi'sinde yayımlanan bazı haber ve fotoğrafları çeşitli ödüllere layık görüldü.

Birincilik bitirdiği Marmara Üniversitesi Gazetecilik bölümünün ardından Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü'nü de okuyan Ebru Baki, çeşitli burslara da layık görüldü.

Staj döneminden CNN Türk'teki çalışma hayatına kadar Hürriyet'te 7 sene çalışan Baki, CNN Türk'te ekonomi haberlerini sundu.

Doğan Medya'nın el değiştirerek Demirören Medya'nın yönetimine geçince Ebru Baki CNN Türk'ten ayrılarak Habertürk kanalına geçti.

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