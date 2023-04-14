Mısır Dışişleri Bakanı: Mısır artık Türkiye ile iyi bir ilişki sergiliyor

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Türkiye ile olumlu bir ilişki sergilediğini, iki ülkenin stratejik ilişkilere sahip olduğunu ve özellikle Filistin meselesiyle ilgili Türkiye ile fikir birliği sağlandığını söyledi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçtiğimiz ay Mısırlı mevkidaşı Semih Şukri'nin daveti üzerine Mısır'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu böylelikle, 11 yıl aradan sonra Türkiye'den Mısır'ı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı oldu.

Mısır ile yeni dönem

Çavuşoğlu'nun Mısır ziyaretinin ardından Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Çavuşoğlu'nun daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin Türkiye ziyaretinin ardından iki ülke arasında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Samih Şukri, Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönerken bindiği uçakta Mısırlı gazeteci Neşet ed-Deyhi'ye yaptığı açıklamada, ülkesinin Suudi Arabistan'ın diplomatik ilişkileri yeniden kurmasının ardından İran ile ilişkileri geliştirme hususunu gözden geçireceğini vurguladı.

"Görüşmeler olumlu atmosferde geçti"

Türkiye ile son bir buçuk aydaki temasların hızının ve iki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülfettah el-Sisi'nin Doha'da görüşmesinin, ilişkileri geliştirmeye yönelik gerçek bir siyasi iradenin kanıtı olduğunu belirten Şukri, "Türk tarafıyla yapılan çok sayıda görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Mısır'ın, iki büyük ülke olduğunu ve bunun çok boyutlu ilişkilere uygun bir ortam sağladığını aktaran Şukri, enerji alanında işbirliği olasılığına da değindi.

Farklı konularda anlaşmalar

Şukri, Libya meselesinin Mısır ulusal güvenliği üzerindeki etkisinin önemini Türk Bakan'ın anladığını, bunun güzel bir yaklaşım olduğunu, istikrarlı ve egemen bir Libya görmek konusunda mutabık olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin Libya'da çıkarları olduğunu ve Mısır'ın ulusal güvenliğini etkilemediği sürece hiçbir ilişkiye müdahale etmediklerini kaydeden Şukri, seçimlerin yapılması ve Libya halkını temsil eden bir hükümetin kurulması için birlikte çalışmak amacıyla çerçeveler belirleme konusunda anlaştıklarını iletti.

"Filistin konusunda ortak mutabakat var"

Şukri, Filistin meselesiyle ilgili olarak da "Mısır ve Türkiye arasında Filistin halkının meşru haklarının desteklenmesi konusunda büyük bir mutabakat var." dedi.

Mısır'ın Türkiye ile Yunanistan'ı yakınlaştırma olasılığına ilişkin bir soruya Şükri, "Mısır artık Türkiye ile normal, olumlu ve iyi bir ilişki sergiliyor ve Türkiye ile güçlü temeller ve ortak bir tarih temelli stratejik ilişkilere sahip." yanıtını verdi.

Mısır'ın geçmişte Türkiye ile yakın ilişkileri sayesinde bölgede istikrarı sağlamayı başardığını ifade eden Şükri, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginliğin azalması için çaba sarf ettiğini ve bunun, işbirliği ve koordinasyon alanları açma açısından ülkenin çıkarına olduğunu dile getirdi.

"Tarafları müzakere masasına davet ediyoruz"

Şükri, Nil nehrinin su kullanımıyla ilgili Mısır ve Etiyopya arasında 10 yılı aşan Hedasi barajı krizinin çözümünde Türkiye’nin yer almasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Türk tarafıyla yaptığımız istişarelerde duyduğumuz, tarafları bağlayıcı bir yasal anlaşma yapmasına teşvik etmek için katkı sağlama isteğinin mevcut olduğu anlaşılıyor.

Ukrayna savaşına değinen Şukri, "Mısır bu krizden ekonomik olarak büyük bir şekilde zarar gördü. Tarafları müzakere masasına davet ediyoruz ve bunu yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şukri, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeleri, Irak ve Ürdün dışişleri bakanlarının da katılacağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Suriye konulu toplantı için KİK Başkanı ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan’dan bir davet aldığını belirtti.

Mısır, İran ile ilişkileri geliştirmeyi gözden geçirecek

Toplantının olayların seyrini değerlendirmek için önemli olduğuna dikkati çeken Şukri şöyle devam etti:

Bu toplantı, katılımcılara Türkiye ile Arap ülkelerinin arasındaki ilişkilerin mevcut gidişatı, bunların nasıl desteklenip yükseltileceği konusunda bilgi verme fırsatı ve gelecek ay Riyad’ta düzenlenecek Arap Birliği Zirvesine hazırlık imkanı veriyor.

Şukri, Mısır-İran ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin bir soruya şu şekilde cevap verdi:

Suudi Arabistan ile İran arasında yaşanan gelişmeler önemli ve değerlendirilmesi gerekiyor. Cidde toplantısı bu gelişmelerin avantajlarını görmek için fırsat niteliğinde. Mısır bu gelişmeleri değerlendirecek ve bu kapsamda yapılan çalışmalar üzerine yapıcı adımlar atılacaktır.