Ender Balkır kimdir, evli mi eşi Sema Balkır ve çocukları kimdir?

Kanal D'nin sevilen müzik ve eğlence programıŞarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Ender Balkır olacak. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Ender Balkır aslen Tunceli doğumlu. bir süre öğretmenlik yapan Ender Balkır 46 yaşında. Sema Balkır ile evli olan Ender Balkır'ın Can ve Efe adında iki oğlu var. Peki Ender Balkır kimdir, eşi Sema Balkır kaç yaşında?

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Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konuklarından biri de Türk Halk Müziği sanatçısı olan Ender balkır olacak. Matematik bölümü olan mezunu olan Ender Balkır bir dönem öğretmenlik de yaptı. 46 yaşındaki Ender Balkır Sema Balkır ile evlidir. Ender Balkır'ın Can ve Efe adında iki oğlu var.

Ender Balkır kimdir?

Ender Balkır, 10 Şubat 1977 yılında Tunceli/Mazgirt’te doğmuştur. Ender Balkır, doğduğu coğrafyanın tüm zenginliklerinden beslendi. Babası ve dedesinden Harput türküleri dinleyerek büyüdü. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi ve bir süre öğretmenlik yaptı. Profesyonel olarak müzik yapmak amacıyla öğretmenlikten istifa eden Ender Balkır, 2007 yılında ilk albümü “Ezim Ezim” i ve 2013 yılında ise ikinci albümü “Ahir”i çıkarttı. Ender Balkır, söylediği türkülerle Türkiye’nin önemli dizilerinin sesi oldu. “Hanımın Çiftliği, Dila Hanım, Öyle Bir Geçer Zaman Ki,Poyraz Karayel,Ustura Kemal, Düriyenin Güğümleri” dizilerinde ve “Düğün Dernek” filminde söylediği türküler, hikâyeleri daha dokunaklı kıldı. Sesi, dizi severlerin yüreğinde sahneleri bütünleyen bir enstrümana dönüştü. TRT Müzik kanalında yaptığı müzik programının yanı sıra birçok TV kanalı ve radyo’ya konuk oldu. Ender Balkır, müzik hayatına sahne ve konser çalışmalarıyla devam ediyor.

ALBÜMLERİ

Uzun Yol Türküleri, Vol. 1 · 2009

Yola Yoldaş Olanlar · 2010

Ahir · 2013

Beyaz Giyme · 2017

Harput · 2017

Hayal Perdesi · 2018

Belkıs Akkale Ahde Vefa · 2019

Benim İçin Söylenenler · 2020

Neredesin Sen · 2019

Ruhumda Sızı · 2019

Yola Bakın Belki Gelen Babamdır · 2019

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık · 2020

Popüler Şarkıları:

Ahçik

Al Almayı Daldan Al

Aş Yedim Dilim Yandı

Beyaz Giyme

Ruhumda Sızı (Çukur Dizi Şarkısı)

Eleşkirt Türküsü

Ahçik

Beyaz Giyme

Neredesin Sen (Gülperi Dizi Şarkısı)

Kar mı Yağmış Şu Harput’un Başına

Yüksek Minarede Kandiller Yanar

Yara Benden / Elezber Hoyrat

Dostum Dostum

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Yüksek Minarede Kandiller Yanar