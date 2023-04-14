Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı: Sert tepki gösterildi

Dışişleri Bakanlığı Danimarka Büyükelçisi'nin çağrıldığını ve ülkede Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırının kınandığını duyurdu.

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Son aylarda yurt dışında Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor. İlk olarak İsveç'in başkenti Stockholm'de İslam'ı hedef alan Aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, burada yere attığı Kur’an-ı Kerim’i daha sonra yaktı.

İsveç güvenlik güçlerinin gözü önünde yapılan çirkin saldırının ardından benzer bir görüntü Danimarka'da da ortaya çıktı.

Burada da kutsal kitabın yakılması, büyük tepkilere yol açtı.

Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı

Danimarka'da bugün gerçekleştirilen Kur-an'ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik alçak saldırıların ardından Danimarka Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada aşağılık saldırının lanetlendiği belirtildi.

"İfade özgürlüğü kapsamına alınması kabul edilemez"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Danimarka’da bugün (14 Nisan) bir kez daha kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez.

"Çok taraflı girişimlerimiz sürecektir"

Bu konudaki tavrımız Bakanlığa çağrılan Ankara’daki Danimarka Büyükelçisine iletilmiştir.

Avrupa’da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir.

"Caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz"

Danimarka’nın bu konudaki duyarsız tutumu ise dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çekmekte ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığını göstermektedir.

Bu nedenle mübarek Ramazan ayında devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebimizi yineliyoruz.