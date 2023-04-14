Kaan Kısaparmak kaç yaşında, kimdir? Kaan Kısaparmak kimin oğlu anne-babası ünlü

Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri de Kaan Kısaparmak olacak. Eğilmen türküsü ile mest eden Kaan Kısaparmak'ın anne ve babası da çok ünlü. 17 yaşındaki olan Kaan Kısaparmak'ın babası Fatih, annesi ise Şebnem Kısaparmak. Peki Kaan Kısaparmak'ın boyu kaç cm?

Abone ol

Şarkılar Bizi Söyler müzik programı bu hafta da seyircisinin kulağının pasını silecek. Türkü şöleninin yaşanacağı geceye konuk olan isimlerden biri de Fatih ve Şebnem Kısaparmak'ın küçük oğlu Kaan Kısaparmak olacak. Anne ve babası gibi türküye gönül veren Kaan Kısaparmak bağlama ile çok küçük yaşlarda tanışmış. Şimdilerde 17 yaşında olan Kaan Kısağarmak Eğilmen türküsü ile gönülleri ve kulakları mest etmişti. Peki kimdir Kaan Kısaparmak, kaç yaşında? Boyu kaç cm? Kaan Kısaparmak türküleri

Kaan Kısaparmak kimdir?

31 Ocak 1961 tarihinde Elazığ’ın Maden ilçesinde dünyaya gelen Fatih Kısaparmak, eğitimci bir ailenin tek çocuğudur.

Annesi Yıldız Hanım, emekli bir ilkokul öğretmeni; babası Necip Güngör Bey ise, sırasıyla ortaokul ve öğretmen okulu müdürü, il milli eğitim müdürü, ortaöğretim genel müdürü ve bakanlık teftiş kurulu başkanı olarak hizmetler vermiş; basılı beş eseri de bulunan bir bürokrattır.

Şebnem Kısaparmak kimdir?

Şebnem Ergür Kısaparmak ya da daha çok bilinen ismiyle Şebnem Kısaparmak (1969, Ankara) Türk Sunucu.

Başta TRT olmak üzere çeşitli kanallarda Haber Spikerliği ve sunuculuk yapmıştır.

Genç yaşlarda mesleğe başladığı TRT'den Kanal 6'ya geçmiş ve uzun süre bu kanalda Haberleri sunmuştur.

1997'de TGRT'de yayınlanan İskele Sokak isimli dizide bir haber spikeri rolünde oynamıştır.

Sonraki yıllarda Kanal 7'ye geçmiştir.

Kanal 7'de bir dönem Haberleri sunmuş daha sonra gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları ve Eğlence Programları hazırlayıp sunmuştur.

Şiir yazmayı seven Şebnem Kısaparmak ayrıca kendi sesiyle okuduğu şiir albümleri'de çıkarmıştır.

Fatih Kısaparmak ile Evli olan Şebnem Kısaparmak'ın bu evliliğinden Ozan ve Kaan adında iki oğlu bulunmaktadır.