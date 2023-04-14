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Selahattin Demirtaş'ın şok itirafı: Erdoğan'ı indirelim sonra silahı bıraktıracağız

İnternet Haber yayın grubu yönetim kurulu başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında HDP'li Selahattin Demirtaş'ın seçimler ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı skandal paylaşım ile ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı seçimine 1 ay süre kala cezaevinde tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabından adeta itiraf niteliğinde bir paylaşımda bulundu. Tek amaçlarının Erdoğan'ı devirmek olduğunu ifşa eden Demirtaş yaptığı paylaşımda Erdoğan'ı devirdikten sonra PKK'ya silah bıraktıracaklarını söyledi ve ekledi: Bunları çoktan yapabilirdik. Demirtaş'ın bu paylaşımını da birçok tepki geldi. Canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendireceğiz.

İnternet Haber yayın grubu yönetim kurulu başkanı Hadi Özışık, canlı yayında bu konuyu ve gündemin diğer maddelerini değerlendiriyor.

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