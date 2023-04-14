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Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda arkamıza bakmak istemiyoruz!

Okan Buruk: Şampiyonluk yolunda arkamıza bakmak istemiyoruz!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz." dedi.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Sarı-kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"11'e 11 giderken çok net pozisyonlar bulduk. Doğru oynadık. 11'e 10'dan sonra rakip çekildi. Burada muhteşem taraftar var. Bu takımı itiyorlar, gücümüzü arttırıyorlar. Onlar da muhteşemdi. Bu da önemliydi. Sonuca hiç bakmadık, bu da güzeldi. Kaçırdığımız goller var. Doğru bir galibiyet oldu. Kayserispor gibi oyun olarak güçlü takımı 6-0'la geçmek ciddi bir başarı. Alanyaspor maçına hazırlanacağız."

"Arkamıza bakmak istemiyoruz"

"Rekor düşünmüyoruz, maç maç gidiyoruz. Ana rekor şampiyonluk. Hep şampiyonluk üzerine odaklandık. Maç kazandıkça, rekorlar kırılıyor. Ancak ana hedef bu değil, şampiyonluk. Her maç bir final. Önümüzdeki iki maçta bu performansı devam ettirmek, şampiyonluk yolunda avantajlı gitmek istiyoruz. Arkamıza bakmak istemiyoruz."

"Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz"

"Biz öndeyiz, rakiplere bakmıyoruz. Kazandığımız zaman şampiyonuz. Arkamızdan gelen iki iyi rakibimiz var. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile maçlarımız var. Bu yarış sürmese bile, Galatasaray'ın hedefi yine tüm maçları kazanmak olacak. Puan kaybetmesini beklediğimiz takım yok. Ana amacımız kazanmak, maç kazanınca zaten şampiyon oluyoruz."

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