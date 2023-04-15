Kaan Kısaparmak'ın boyu olan oldu gören şaştı! Kaan Kısaparmak boyu kaç cm

Şebnem ve Fatih Kısaparmak'ın küçük oğlu Kaan Kısaparmak bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olacak. Eğilmem türküsünü söyleyecek. Küçük yaşta türkülere merak salan Kaan Kısaparmak'ın boyu türkülerinin de önüne geçti. Babasının da boyunu geçen Kaan Kısaparmak kaç cm?

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Şarkılar Bizi Söyler müzik programı bu hafta da seyircisinin kulağının pasını silecek. Türkü şöleninin yaşanacağı geceye konuk olan isimlerden biri de Fatih ve Şebnem Kısaparmak'ın küçük oğlu Kaan Kısaparmak olacak. Kaan Kısaparmak bağlama ile çok küçük yaşlarda tanışmış. Şimdilerde 17 yaşında olan Kaan Kısağarmak Eğilmen türküsü ile gönülleri ve kulakları mest etmişti. Peki kimdir Kaan Kısaparmak, kaç yaşında? Boyu kaç cm? Kaan Kısaparmak türküleri

Kaan Kısaparmak, Fatih ve Şebnem Kısaparmak isminin iki oğlundan küçük olanıdır. Babasının boyunu geçen Kaan Kısaparmak'ın boyu 1.82 civarındadır.

Kaan Kısaparmak kimdir?

2005 yılında dünyaya dünyaya gelen ve şu an 17 yaşında olan Kaan Kısaparmak, babasının izinden gidiyor ve müziğin hayatının bir parçası değil tamamı olduğunu ifade ediyor.

Bununla birlikte Kaan Kısaparmak geçtiğimiz günlerde “Eğilmem”isimli ilk albümünü tüm dijital platformlarda dinleyicilerin beğenisine sundu…

Kaan Kısaparmak kimdir?

31 Ocak 1961 tarihinde Elazığ’ın Maden ilçesinde dünyaya gelen Fatih Kısaparmak, eğitimci bir ailenin tek çocuğudur.

Annesi Yıldız Hanım, emekli bir ilkokul öğretmeni; babası Necip Güngör Bey ise, sırasıyla ortaokul ve öğretmen okulu müdürü, il milli eğitim müdürü, ortaöğretim genel müdürü ve bakanlık teftiş kurulu başkanı olarak hizmetler vermiş; basılı beş eseri de bulunan bir bürokrattır.

Şebnem Kısaparmak kimdir?

Şebnem Ergür Kısaparmak ya da daha çok bilinen ismiyle Şebnem Kısaparmak (1969, Ankara) Türk Sunucu.

Başta TRT olmak üzere çeşitli kanallarda Haber Spikerliği ve sunuculuk yapmıştır.

Genç yaşlarda mesleğe başladığı TRT'den Kanal 6'ya geçmiş ve uzun süre bu kanalda Haberleri sunmuştur.

1997'de TGRT'de yayınlanan İskele Sokak isimli dizide bir haber spikeri rolünde oynamıştır.

Sonraki yıllarda Kanal 7'ye geçmiştir.

Kanal 7'de bir dönem Haberleri sunmuş daha sonra gündüz kuşağında yayınlanan kadın programları ve Eğlence Programları hazırlayıp sunmuştur.

Şiir yazmayı seven Şebnem Kısaparmak ayrıca kendi sesiyle okuduğu şiir albümleri'de çıkarmıştır.

Fatih Kısaparmak ile Evli olan Şebnem Kısaparmak'ın bu evliliğinden Ozan ve Kaan adında iki oğlu bulunmaktadır.