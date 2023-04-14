Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsveç ve PKK açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'le ilgili "İsveç’te PKK yapılanmasıyla ilgili bir aydınlanma yaşadılar. Mevkidaşım Oscar Bey ile sürekli konuşuyoruz. Kendileri PKK’nın İsveç’e bu kadar nüfuz ettiğini bilmiyorduk dediler" dedi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, tv100'de yayınlanan Az Önce Konuştum programında Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı. Kalın, kentsel dönüşüm, F-16 alım süreci, İsveç'in NATO üyeliği konularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları:



İstanbul depremi hükümet için son derece öncelikli. Bakanlığın çalışmasıyla İstanbul'un çok detaylı deprem haritasını çıkartmış durumdayız. Sokak sokak bakanlık çalışma yaptı.

"11 tane ihtisas kurulu oluşturuldu"

Dolmabahçe'de yapılan Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda bizim bir tek sorumuz vardı: Bir sonraki afeti önlemek için ne yapmalıyız? Deprem değil, bina insanı öldürür. Deprem riski olan bölgede yaşıyorsanız yapılacak şey dayanıklı bir yapı stoğu oluşturmaktır. İstanbul'la ilgili özel çalışma yapılacak. Toplantıdan sonra bakanımız 2 önemli toplantı yaptı. 11 tane ihtisas kurulu oluşturuldu.

99 öncesi ve sonrası yapı stoku detaylı bir şekilde toplanıyor. Toplantı yapıldığında 80’e yakın bilim insanı katıldı. Biz 7 buçuk saat boyunca onları dinledik, konuyla ilgili ne kadar paydaş varsa hepsi oradaydı.

"Vatandaşın elini kolaylaştıracak bir formül üzerinde çalışılıyor"

Burada vatandaşımızın da bu konuyu öncelikli bir mesele olarak görmesinde fayda var. Vatandaşın burada talep eden kişi konumunda olması lazım ki bu işi birlikte rahat rahat götürelim. Vatandaşın elini kolaylaştıracak bir formül üzerinde çalışılıyor.

"1 hafta-10 gün içerisinde belli olacak"

Ekonomik anlamda dönüşümü yapacak vatandaşlarımızı rahatlatacak çalışmalar yapılıyor. Vatandaşımızın elini kolaylaştıracak formül üzerinde çalışıyor. 1 hafta-10 gün içerisinde belli olacak.

Anlaşabildiğimiz yerde anlaşırız, anlaşamadığımız yerde de kendi inandığımız, bildiğimiz politikayı uygularız. Esastan asla taviz vermeyiz, usulen de biz bunu anlatırız. ABD’nin PYD ve YPG’ye verdiği desteğin yanlış olduğunu defalarca anlattık.

F-16'ların alım süreci ne durumda

Yönetim hala sürecin ilerlemesini istiyor, onay sürecine doğru gidiyoruz. Finlandiya alındıktan sonra o süreç daha da hızlandı.

"Onların mantığı şu; İsveç’e saldırmayan bir örgüt terör örgütü değildir"

İsveç’te PKK yapılanmasıyla ilgili bir aydınlanma yaşadılar. Mevkidaşım Oscar Bey ile sürekli konuşuyoruz. Kendileri ‘PKK’nın İsveç’e bu kadar nüfuz ettiğini bilmiyorduk’ dediler. Onların mantığı şu; İsveç’e saldırmayan bir örgüt terör örgütü değildir. Onlara dedim ki ‘Biz sizden hukuk dışı, teamüllere aykırı bir şey istemiyoruz, biz sadece ülkenizdeki terör mensuplarından kurtulun’ diyoruz. Bu istediğimiz şey çok zor bir şey değil. Onların yaptığı çok daha zor bir şey.

"Çadır satma meselesi yanlıştı, bunu daha sonra Kerem bey söyledi"

Çadır satma meselesi yanlıştı, bunu daha sonra Kerem Bey söyledi. Kendi kurumunu ve arkadaşlarını savunmak için yaptığı ilk açıklama yanlıştı. Bu tartışmanın uzaması, devam etmesi de birtakım hataları birbiri ardına getirdi. Bunlar üzücü Kızılay hepimizin kurumu, bizden önce de vardı, bizden sonra da devam edecek. Buna böyle bakmalıyız, kişilerin kurumlara zarar vermesine elbette izin verilmemeli. Şu anda kan acil bir ihtiyaç. Kan stokunun mutlaka tam olması lazım. Binlerce Kızılay çalışanı ve gönüllüsü sahada, hala çalışmaya devam ediyorlar, onların hakkını yemeyelim. Onlar için de zor bir dönem, Kızılay’ın böyle anılması vs. Kızılay’ın daha iyi anlatması gereken mevzulardı.