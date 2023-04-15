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Çorum'da baba ile oğlunun bulunduğu araca silahlı saldırı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Çorum'da baba ile oğlunun bulunduğu araca silahlı saldırı

Çorum'da düzenlenen silahlı saldırı da eski köy muhtarı hayatını kaybederken, oğlu yaralandı.

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Olay, İskilip-Çorum karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İğdeli köyü eski muhtarı Seyit Aktaş ve oğlu Mehmet Aktaş'ın içerisinde bulunduğu araca kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu eski muhtar Seyit Aktaş hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Aktaş yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Mehmet Aktaş ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba Aktaş'ın cenazesi ise İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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