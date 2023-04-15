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Bahçelievler’de makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Bahçelievler’de makas atan sürücü zincirleme kazaya neden oldu: 1 ölü, 3 yaralı

Bahçelievler’de makas attığı iddia edilen sürücünün neden olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

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Kaza, bugün saat 00.30 sıralarında D-100 karayolu Bahçelievler mevkii Ankara istikametinde gerçekleşti.

Plakası belirlenemeyen bir otomobil karayolu üzerinde makas atarken diğer iki otomobilin kaza yapmasına sebebiyet verdi.

Kaza yapan otomobillerden biri emniyet şeridinde bulunan yol yardım aracına arkadan çarparken yol yardım aracı durduğu yerde arkadan çarpmanın etkisiyle önündeki çekiciye çarptı. Diğer otomobil ise bariyerlere vurarak ters döndü.
Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Suat Kaya hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Bahçelievler mevkiinde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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