Gazeteci Merdan Yanardağ’a hapis cezası

Gazeteci Merdan Yanardağ‘a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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TELE1'in haberine göre, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a "Düzenin Mafyalaşması" başlıklı yazısı nedeniyle 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme cezayı Yanardağ’ın aynı suçu birden fazla kez işlediği iddiasıyla dörtte biri oranında artırarak 7 ay 15 güne çıkardı.

"Tamamen siyasi analiz ve eleştiri mahiyetinde"

Kararda Yanardağ’ın yazısında "Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve devletin kurumlarını aşağıladığı" öne sürüldü. Yanardağ ise savunmasında yazısının tamamen siyasi analiz ve eleştiri mahiyetinde olduğunu belirtti.

Yanardağ yazısının bilimsel sosyolojik bir perspektiften yapılan bir siyasi analiz olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.