BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  DÜNYA

ABD'de bir ilk! Açıktan 5 vakit ezan okunacak

ABD'de bir ilk! Açıktan 5 vakit ezan okunacak

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis şehrinde, yıl boyunca ezanın günde beş defa hoparlörle açıktan okunmasına izin verildi.

Abone ol

Minneapolis Belediye Meclisi, ülke tarihinde ilk defa büyük bir şehirde ezanın günde beş kez halka açık şekilde okunmasına oy birliğiyle karar verdi.

Ramazanda yapılan oylama ile meclis, özellikle sabah ve yatsı vakitlerinde ezanın açıktan okunmasının önünde engel olarak duran şehrin gürültü yönetmeliğindeki ilgili sınırlayıcı maddeleri değiştirdi.

Oylamayı izleyen şehirdeki Nur Camisi imamı Mohammed Dukulfy, sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Minneapolis şimdi tüm dinler için bir şehir haline geldi." ifadesini kullandı.

Minnesota Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Jaylani Hussein de 5 vakit ezan izninin, "din özgürlüğü üzerine kurulu bir ulusun dünyaya sözünü yerine getirdiğini" gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yıl belediye meclisinden ezanın açıktan okunması için izin çıkmış ancak söz konusu gürültü yönetmeliğindeki sınırlamalar nedeniyle sabah ve yatsı ezanları kapsam dışında kalmıştı.

Yaklaşık yarım milyon nüfusa sahip Minneapolis şehrinin belediye meclisindeki 13 kişiden 3'ü Müslüman üyeden oluşuyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bülent Arınç'tan HÜDAPAR’a destek Ali Babacan’a tepki
Bülent Arınç'tan HÜDAPAR’a destek Ali Babacan’a tepki
ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK 15 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK 15 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Kobani davasında sanıklara istenen cezalar belli oldu
Kobani davasında sanıklara istenen cezalar belli oldu
Fransa'da emeklilik reformu onaylandı. Halk sokaklara indi
Fransa'da emeklilik reformu onaylandı. Halk sokaklara indi
Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında Adana Totemcard Adasokağı şampiyon oldu
Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında Adana Totemcard Adasokağı şampiyon oldu
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Muharrem İnce’den sert tepki: Ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor!
Muharrem İnce’den sert tepki: Ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor!
Kahramanmaraş gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
Kahramanmaraş gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
Fenerbahçe Beko'nun play-off çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe Beko'nun play-off çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? YSK uyardı tek tek sıraladı
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? YSK uyardı tek tek sıraladı
Gazeteci Merdan Yanardağ’a hapis cezası
Gazeteci Merdan Yanardağ’a hapis cezası