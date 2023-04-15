BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12
HABER /  GÜNCEL

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK 15 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK 15 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK 15 Nisan 2023 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yüzlerce ürün çeşidi indirimli fiyat avantajıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK market aktüel ürünlerini yakından takip eden müşteriler ise internette "ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?" sorusunun cavabını araştırmaya başladı. İşte ŞOK 15 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde...

Abone ol

ŞOK marketlerde 15- 18 Nisan 2023 tarihleri arasında birbirinden çeşitli aktüel ürünleri satışa çıkıyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğuna göre Yağsız fritöz 1299 TL, Airfryer 3999 TL, midi fırın 599 TL, 3’lü uzatma kablosu 99,90 TL, İ5 işlemcili dizüstü notebook 13399 TL, Bluetooth kulaklık 1249 TL’den satışa sunulurken, televizyondan, buzdolabına, fırından ızgara makinasına birçok ürün ŞOK reyonlardaki yerini alacak. İşte, ŞOK 15 Nisan Aktüel Ürünler Kataloğu ve Fiyat Listesi...

ŞOK aktüel ürünler listesi

*Alpina beyaz ankastre set
*Kiwi yağsız fritöz
*Xiaomi Airfyer 6 lt
*Alpina midi fırın
*PVC masa örtüsü 140x140
*PVC masa örtüsü 100x140

*Yapışkanlı raf kapmalama kağıdı
*Kaymaz raf örtüsü
*Güpürlü dertsiz masa örtüsü
*Nilson flash 3’lü 1.3 priz+golyat
*Fly ruby mutfak
*Fly tino evyeli mutfak
*Fly panovit mini evyeli mutfak alt modül
*Fly göcek mutfak
*Fly evyeli mutfak üst modül

*Evye bataryası krom
*Fly luna tel sepetli çok amaçlı mutfak dolabı
*Lenovo notebook
*Philips HD Smart Led TV
*Altus buzdolabı
*Akel tek telli camlı ızgara
*Akel yuvarlak termostatlı fırın
*Akel termostatlı midi fırın

15 Nisan aktüel ürünler listesi

*Keramika Ege desenli servis tabağı
*Keramika Ege desenli pasta tabağı
*Keramika 6’lı dijital kahve takımı
*Thermostell termos
*Keramika akasya yaprak çerezlik
*Borart takım 2’li optikli kare tepsi
*Yaldızlı sunum tepsisi
*Örgü meyve sepeti siyah
*Paşabahçe Diamond kahve yanı bardak 6’lı
*Paşabahçe Diamond ayaklı bardak 4’lü
*Paşabahçe Diamond su bardağı 6’lı
*Başucu sürahisi
*Borosilikat cam çelik french press
*Renkli kulp borosilikat cam kupa
*Paşabahçe Bricks fincan 2’li
*Sebze koruyucu mat
*Yui elektrikli gıda paketleme vakum makinesi
*Sos tava çeşitleri
*Baskılı cam kavanoz 1000 cc
*Baskılı cam tuzluk 105 cc

ÖNCEKİ HABERLER
Kobani davasında sanıklara istenen cezalar belli oldu
Kobani davasında sanıklara istenen cezalar belli oldu
Fransa'da emeklilik reformu onaylandı. Halk sokaklara indi
Fransa'da emeklilik reformu onaylandı. Halk sokaklara indi
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Otomobil, telefon, airfryer... Sürprizler Eşya Piyangosu'nda. Hemen Bilet Al!
Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında Adana Totemcard Adasokağı şampiyon oldu
Hentbol Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonasında Adana Totemcard Adasokağı şampiyon oldu
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Muharrem İnce’den sert tepki: Ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor!
Muharrem İnce’den sert tepki: Ya dayak yememiş ya sayı saymasını bilmiyor!
Kahramanmaraş gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
Kahramanmaraş gece yarısı sallandı! Panik yaratan deprem
Fenerbahçe Beko'nun play-off çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Fenerbahçe Beko'nun play-off çeyrek finaldeki rakibi belli oldu
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? YSK uyardı tek tek sıraladı
Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak? YSK uyardı tek tek sıraladı
Gazeteci Merdan Yanardağ’a hapis cezası
Gazeteci Merdan Yanardağ’a hapis cezası
İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle dondurulmuş gıdalara talep arttı
İngiltere’de hayat pahalılığı nedeniyle dondurulmuş gıdalara talep arttı
Çorum'da baba ile oğlunun bulunduğu araca silahlı saldırı
Çorum'da baba ile oğlunun bulunduğu araca silahlı saldırı