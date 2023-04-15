ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde? ŞOK 15 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
ŞOK 15 Nisan 2023 cumartesi aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Yüzlerce ürün çeşidi indirimli fiyat avantajıyla raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. ŞOK market aktüel ürünlerini yakından takip eden müşteriler ise internette "ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler indirimde?" sorusunun cavabını araştırmaya başladı. İşte ŞOK 15 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde...Abone ol
ŞOK marketlerde 15- 18 Nisan 2023 tarihleri arasında birbirinden çeşitli aktüel ürünleri satışa çıkıyor. ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğuna göre Yağsız fritöz 1299 TL, Airfryer 3999 TL, midi fırın 599 TL, 3’lü uzatma kablosu 99,90 TL, İ5 işlemcili dizüstü notebook 13399 TL, Bluetooth kulaklık 1249 TL’den satışa sunulurken, televizyondan, buzdolabına, fırından ızgara makinasına birçok ürün ŞOK reyonlardaki yerini alacak. İşte, ŞOK 15 Nisan Aktüel Ürünler Kataloğu ve Fiyat Listesi...
ŞOK aktüel ürünler listesi
*Alpina beyaz ankastre set
*Kiwi yağsız fritöz
*Xiaomi Airfyer 6 lt
*Alpina midi fırın
*PVC masa örtüsü 140x140
*PVC masa örtüsü 100x140
*Yapışkanlı raf kapmalama kağıdı
*Kaymaz raf örtüsü
*Güpürlü dertsiz masa örtüsü
*Nilson flash 3’lü 1.3 priz+golyat
*Fly ruby mutfak
*Fly tino evyeli mutfak
*Fly panovit mini evyeli mutfak alt modül
*Fly göcek mutfak
*Fly evyeli mutfak üst modül
*Evye bataryası krom
*Fly luna tel sepetli çok amaçlı mutfak dolabı
*Lenovo notebook
*Philips HD Smart Led TV
*Altus buzdolabı
*Akel tek telli camlı ızgara
*Akel yuvarlak termostatlı fırın
*Akel termostatlı midi fırın
15 Nisan aktüel ürünler listesi
*Keramika Ege desenli servis tabağı
*Keramika Ege desenli pasta tabağı
*Keramika 6’lı dijital kahve takımı
*Thermostell termos
*Keramika akasya yaprak çerezlik
*Borart takım 2’li optikli kare tepsi
*Yaldızlı sunum tepsisi
*Örgü meyve sepeti siyah
*Paşabahçe Diamond kahve yanı bardak 6’lı
*Paşabahçe Diamond ayaklı bardak 4’lü
*Paşabahçe Diamond su bardağı 6’lı
*Başucu sürahisi
*Borosilikat cam çelik french press
*Renkli kulp borosilikat cam kupa
*Paşabahçe Bricks fincan 2’li
*Sebze koruyucu mat
*Yui elektrikli gıda paketleme vakum makinesi
*Sos tava çeşitleri
*Baskılı cam kavanoz 1000 cc
*Baskılı cam tuzluk 105 cc