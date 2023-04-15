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Denizlerde av yasağı başladı

Denizlerde av yasağı başladı

Denizlerde avlanma yasağı 15 Nisan 2023 itibariyle başladı, yasak 31 Ağustos 2023 tarihinde son bulacak.

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Denizlerde su ürünleri av yasağı 15 Nisan 2023 tarihinde başladı, yasak 31 Ağustos 2023 tarihinde sona erecek.

İŞTE YASAKLAR

Karadeniz'de 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında, gırgır ağları ile su ürünleri istihsali yasak.

Karadeniz'de 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasak.

Bütün karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasak. Sadece dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbest.

Yine 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasak.

Karasularımızda 1 Nisan– 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dahil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasak. 

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