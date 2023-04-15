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Metropoll nisan ayı anket sonuçları açıklandı! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

Metropoll nisan ayı anket sonuçları açıklandı! Cumhur İttifakı mı Millet İttifakı mı?

Metropoll Araştırma'nın nisan ayında yaptığı ankete göre, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın yüzde 9,4 önünde çıktı. İki ittifak arasındaki oy farkı mart ayında 5.9 olarak ölçülmüştü.

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Metropoll Araştırma şirketinin sahibi Özer Sencar, "Türkiye'nin Nabzı Nisan Ayı Araştırması"nın ittifakların oy oranlarına dair bölümü açıkladı.

26 ilde 1-3 nisan tarihleri arasında 2610 kişi ile yapıldığı belirtilen araştırmaya göre, kararsızlar dağıtıldığında Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 45,8, Millet İttifakı'nın oy oranı da yüzde 36,4. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

Twitter hesabından paylaşım yapan Özer Sencar, "Metropoll’ün Nisan araştırması bulgularına göre Cumhur İttifakı Millet İttifakı'ndan 9 puan önde görünüyor" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Ocak 2023'te yüzde 47,8 olan oy oranı sonra araştırmada yüzde 2 düştü. 

Millet İttifakı'nın oy oranı da düşüş gösterdi. Ocak ayında yüzde 38,1 olan oy oranı, yüzde 1,7 düşüşle nisanda 36,4'e geriledi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 13'ten yüzde 13,9'a yükseldi.

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