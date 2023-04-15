Altın çok kazandıracak yeni rakamı duyan şoke oluyor! Gram altın bakın ne kadar olacak

Altın yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. 15 Nisan 2023 gram altın ne kadar, çeyrek altın ne kadar merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde 1300 lirayı gören ve yeni bir rekora imza atan gram altın bugün 15 nisan 2023 1246 liradan alıcı buluyor.

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15 Nisan 2023 altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Uzmanlar yükselişin süreceğini belirtiyor. Altının onsu 2.003 dolardan işlem görürken gram altın da 1246 liradan alıcı buluyor.

15 Nisan 2023 altın fiyatları

Gram altın alış 1.246,46 satış 1.246,89

Çeyrek altın alış 2.138,00 satış 2.173,00

Yarım altın alış 4.276,00 satış 4.346,00

Cumhuriyet altını alış 8.523,00 satış 8.658,00

Kulplu çeyrek altınlar daha mı pahalı?

Çeyrek altının has altın içeriği kulplarında yer almaz. Çeyrek altındaki kulplar altın değildir.

Dolar endeksi altın fiyatlarını destekliyor

Doların dünya genelinde diğer para birimleri karşısında gerilediğini ve dolar endeksinin son 1 yılın en düşük seviyesine indiğini belirten analistler, bu durumun altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

"Sürpriz değil"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Haziran ayından itibaren 1450 TL, 1550 TL seviyeleri sürpriz değil.Altın borçlanması yapmayı düşünenlerin bundan uzak durması gerektiğini ifade etmemiz gerekiyor. " dedi.