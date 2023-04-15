Ebeveynler dikkat! Ara tatilde çocuklara teknoloji uyarısı

Okullarda ikinci ara tatil başladı. 17-23 Nisan arasında uygulanacak olan ara tatilde velilere teknoloji uyarısı yapıldı.

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Teknoloji çağında bilgisayar ve internet kullanımı hayatın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Okullarda 17-20 Nisan arasında uygulanacak olan ikinci ara tatilde ise çocukların tercihinin teknoloji olmaması için eğitim danışmanı Ayşegül Efe, velileri uyardı.

Efe, çocuklara ara tatilde telefon, bilgisayar ve tabletlerin sıklıkla verilmemesi gerektiğini vurgularken, “Günümüz dünyasında çocuklar teknoloji ile artık çok iç içe olmaya başladılar. Bu ara tatilde çocukları olabildiğince uzak tutmak gerekiyor. Kitap okuma alışkanlığı kesinlikle kazandırmak gerekiyor. Aileler bebekleri bile teknolojinin içine sokuyor. Çocuk ebeveynleri çok fazla örnek alır. Onların karşısında nasıl durumlar sergileniyorsa çocuklar o şekilde davranıyorlar. Onların karşısında telefon, bilgisayar ve tablet ile vakit geçiriyorsak çocuklarda bu doğrultuda hareket edecektir. Ama karşılarında kitap okuyan bir ebeveyni dikkate aldıklarında daha farklı bir durum ortaya çıkmış oluyor. Çocukları 2-3 yaşına kadar teknoloji ile tanıştırmamak gerekiyor. Teknolojinin olumlu ve olumsuz yanlarını onlara anlatmalı ve olabildiğince araştırma yapmak için anlatılması gerekiyor. Çocukların 18 yaşına kadar olmasa bile en az 15 yaşına kadar yani lise çağına gelesiye kadar sosyal medya kullanmaması gerekiyor. Teknoloji kullanılacaksa bile olabildiğince filtreli programlar kullanılması gerekir. Ara tatilde dışarıda geçirilen vakitler çocuklar için daha verimli olacaktır. Özellikle aile içinde yapılacak oyunlar bile çocuklara çok fazla yarar sağlayacaktır. Böylelikle onları olabildiğince teknolojiden uzaklaştırmış olacağız” şeklinde konuştu.