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Kolonları çatlayan ve kayan binanın yıkımı tamamlandı

Kolonları çatlayan ve kayan binanın yıkımı tamamlandı

İSTANBUL'un BAHÇELİEVLER ilçesinde önceki akşam kolonları çatlayan ve 3 milimetre kaydığı belirlenen 6 katlı binanın yıkımı tamamlandı.

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Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde bulunan 6 katlı Şahin Apartmanı sakinleri, Perşembe akşam saatlerinde bodrum kattaki kolonlardan ses geldiği yönünde emniyete ve belediyeye ihbarda bulunmuş, boşaltılan binada 3 milimetre kayma olduğu tespit edilmişti.

Binadakiler tahliye edilerek otellere yerleştirilmişti. Binada oturanlar değerli eşyalarını tahliye ederken, yıkım için de çalışma başlatılmıştı.

Binanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Dün öğleden sonra yıkımına başlanan bina gece boyu sürdü. Yıkımı tamamlanan 6 katlı apartmanın enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak. Tehlike nedeniyle trafiğe kapatılan Alpay Caddesi ise, yıkımın tamamlanmasının ardından tek taraflı olarak trafiğe açıldı.

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