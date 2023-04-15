Güncel akaryakıt fiyatları 15 Nisan 2023 benzin, motorin ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklik baş döndürmeye devam ediyor. Milyonlarca araç sahibinin yakından takip ettiği benzin, motorin fiyatlarna son dönemde gelen zamların ardından Güncel akaryakıt fiyatları internette daha çok araştırılmaya başlandı. Peki benzin, motorin ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları ne durumda? İşte 15 Nisan 2023 güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

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Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini korurken Dolar'ın 19 TL'yi aşması ve OPEC'in petrol fiyatlarını artırmak için üretimi kısma kararı alması akaryakıt fiyatlarının üzerinde etkisini göstermeye başladı. Son olarak motorinin litre fiyatına gelen 67 kuruşluk zam sonrası sürücüler internette Benzin, motorin ne kadar oldu? İstanbul, İzmir, Ankara akaryakıt fiyatları ne durumda? gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatları 15 Nisan 2023...

İstanbul 15 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatı; 22,41 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı; 21.01 TL

İstanbul Anadolu Yakası’nda LPG litre fiyatı; 10,25 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı; 22,46 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı; 21,08 TL

İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı; 10.52 TL

Ankara 15 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları:

Ankara’da benzinin litre fiyatı; 21,82 TL

Ankara’da motorin litre fiyatı; 21,42 TL

Ankara’da LPG litre fiyatı; 10,45 TL

İzmir 15 Nisan 2023 akaryakıt fiyatları:

İzmir’de benzinin litre fiyatı; 22,80 TL

İzmir’de motorin litre fiyatı; 21,50 TL

İzmir’de LPG litre fiyatı; 10,3 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.