Boğa Boğa filmi sosyal medyaya damga vurdu! Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in cesur sahnesi olay oldu

Netflix'in yeni filmi Boğa Boğa'nın fragmanı yayınlandı. İzleyici karşına çıkmak için geri sayıma başlayan filmin tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyaya damga vurmayı başarırken Boğa Boğa filminin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ile Funda Eryiğit'in cesur sahneleri dikkat çekti.

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SHOW TV'de yayınlanan Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un Netflix'te yayınlanacak olan yeni filmi Boğa Boğa'nın fragmanı yayınlandı. İzleyici ile buluşmak için gün sayan filmde Tatlıtuğ'a başrolde güzel oyuncu Funda Eryiğit eşlik ediyor.

Senaristliğini ünlü yazar Hakan Günday'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Onur Saylak'ın oturduğu gerilim filmi Boğa Boğa’nın yayınlanan fragmanı izleyicilerde merak uyandırdı. Fragmana Kıvanç Tatlıtuğ ve Funda Eryiğit'in cesur sevişme sahnesi damga vurdu.

Filmde İstanbullu iş adamı Yalın’a Kıvanç Tatlıtuğ, onun eşi Beyza’ya ise Funda Eryiğit hayat veriyor. İstanbullu iş adamı Yalın, finansal bir skandalın ardından eşi Beyza’yla birlikte Assos’a yerleşiyor. Huzur ararken hayatı kâbusa dönen Yalın, düşmanlarının her yerde olduğunu anlıyor.

Sosyal medyaya damga vurdu

21 Nisan'da ekrana gelecek olan Boğa Boğa'nın fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya kullanıcıları “Funda Eryiğit ve Kıvanç Tatlıtuğ kimyasını izlemek için sabırsızlanıyorum ya çabuk geçsin şu günler”, “Kıvanç Tatlıtuğ Tarık Akan’a benzemiş”, “Thomas Shelby çakma versiyon” yorumlarında bulundu.