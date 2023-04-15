Kadıköy'de şampiyonluk yolunda kritik viraj! Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 29.haftasında Fenerbahçe sahasında düşme hattından kurtulmak isteyen Ankaragücü'nü konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda zirve takibini sürdüren sarı-lacivertliler Kadıköy'de bu akşam kritik maça çıkacak. Dün akşam Kayserispor'u 6-0 mağlup eden lider Galatasaray puan farkını maç fazlasıyla 9'a çıkarmayı başardı. Jorge Jesus ve öğrencileri ise taraftarlarının desteği ile Ankaragücü engelini geçerek hem haftayı kayıpsız geçmek istiyor hem de puan farkını 6'ya düşürerek korumak.

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Lider Galatasaray'ın Kayserispor'u 6-0 mağlup ettiği maçın ardından gözler Fenerbahçe Ankaragücü mücadelesine çevrildi. Maç fazlasıyla puan farkı 9'a çıkarken ikinci sırada bulunan sarı-lacivertliler Kadıköy'de şampiyonluk yolunda kritik virajı almaya hazırlanıyor. Zira olası bir mağlubiyette puan farkı 9'a yükselicek, beraberlikte ise fark 8 puana çıkacak. Jorge Jesus ve öğrencilerinin tek hedefi mutlak galibiyet ve 6 puan farkını korumak olacak. Maça saatler kala futbolseverler internette Fenerbahçe Ankaragücü maçı canlı yayın bilgilerini ve muhtemel 11'lerini araştırmaya başladı. İşte Fenerbahçe Ankaragücü muhtemel 11'leri ve tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe-Ankaragücü maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Ankaragücü maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Fenerbahçe-Ankaragücü muhtemel 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Pedro

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Taylan, Diack, Emre, Zahid, Beridze, Sowe

Altay Bayındır maç kadrosundan çıkartıldı

Jorge Jesus, son haftalarda olduğu gibi Ankaragücü karşısında da birçok oyuncusundan yararlanamayacak. Ferdi Kadıoğlu, Karagümrük maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştüğü için bu akşam forma giyemeyecek. Lincoln ve Luan Peres’in sakatlıkları devam ediyor. Belinde ağrıları bulunan Altay Bayındır da maç kadrosundan çıkartıldı. Batshuayi, Oosterwolde ve King çalışmalara başlasa da bu 3 oyuncunun da Ankaragücü önünde riske edilmeleri beklenmiyor.

7 oyuncu sınırda

Fenerbahçe’de ceza sınırında birçok ismin olması, her hafta Jorge Jesus’un başını ağrıtıyor. Ferdi sonunda 4. kartını gördü ve cezalı duruma düştü. Bu akşamki karşılaşma öncesinde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Osayi-Samuel, Miha Zajc, Willian Arao, Emre Mor ve Enner Valencia sınırda bulunuyor. Bu 7 oyuncu kart görmeleri halinde ligde Başakşehir mücadelesinde görev yapamayacak.

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, ligde 106. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, yarın ligde 106. kez birbirlerine rakip olacak.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın İstanbul'da sahaya çıkacak iki takım, bugüne dek ligde 105 defa birbirleriyle karşılaştı. İki takım arasında geride kalan 105 lig maçında Fenerbahçe'nin galibiyet sayısında 67-11 üstünlüğü bulunuyor. Renktaşlar arasındaki 27 maçta ise eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 196 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 71 golle karşılık verdi.

İstanbul'daki maçlar

Sarı-lacivertli iki takım, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde 52 kez birbirleriyle kozlarını paylaştı.

Fenerbahçe sahasında 38 defa kazanırken, rakibine sadece 4 kez mağlup oldu. İstanbul'daki 10 maçta ise eşitlik bozulmadı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan ve berabere biten son karşılaşma ise 24 Ekim 1999'da oynandı. Söz konusu tarihteki maçta taraflar Elvir Boliç ve Ünal Karaman'ın karşılıklı golleriyle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Aradan geçen 24 yılda İstanbul'da iki takımın oynadığı maçlarda beraberlik olmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe 117, MKE Ankaragücü ise 38 gol attı.

Farklı skorlu galibiyetler

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı.

Ankaragücü çıkışta

Teknik direktörlüğe Tolunay Kafkas'ın gelmesiyle çıkışa geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükselirken, ligde de geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek taraftarını mutlu etti.

Küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe karşısında puan veya puanlar almak isteyen MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti.