Celal Ülgen 'oy pusulasındaki Erdoğan fotoğrafı değişmeli' dedi YSK üyeleri yargılanır çıkışı

YSK heyeti ve siyasi parti temsilcilerinin inceleyip basımına onay verdiği cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulası için itiraz avukat Celal Ülgen'den geldi. Ülgen, 2014’te çekilen fotoğrafının oy pusulasında yasal olarak kullanılmayacağını iddia ederek, "Bu konuda yargılanması gereken birisi varsa YSK başkanı ve üyeleri olacaktır" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta sandığa atılacak oy pusulalarında, 2014’teki cumhurbaşkanlığı adaylığında kullandığı fotoğrafıyla yer alacağı ortaya çıktı.

TELE1’den Ülkü Çoban’ın konuğu olan Avukat Celal Ülgen, Erdoğan’ın oy pusulasındaki fotoğrafının hukukiliğini değerlendirdi.

"Bunları biriktirmeye devam etsinler"

Ülgen, Anayasa’ya göre tartışmalı olan adaylığını da kabul eden YSK’nin fotoğrafa itiraz etmesi gerektiğini belirtti. Ülgen, şunları kaydetti:

“Hangi olması gereken şeyi yaptı da bunu yapmasını bekleyelim. Adeta yasayı çiğnemek, bir zevk haline geldi.

Hukuk fakültesinden bir arkadaşım, biz 65 yaş kartı almaya gittiğimizde bugünkü fotoğrafımızı getirin demişlerdi diyor. Nasıl aday olarak 10 yıl önceki fotoğrafını koyar diyor.

Yasaya aykırı ne varsa kendisini alıkoyamıyor. Bütün sorumluluklardan arınmış biri olarak kendisini görüyor.

Bu konuda itiraz edecek YSK’dır. Diyecek ki bu fotoğrafı istemiyorum. Yeni bugün çekilmiş fotoğraf istiyorum diyecekti. Bu konuda yargılanması gereken birisi varsa YSK başkanı ve üyeleri olacaktır. Bunları biriktirmeye devam etsinler."

YSK oy pusulasının basımına onay vermişti

İncelemede siyasi partilerin temsilcileri de bulunuyordu

YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, 13 Nisan'da seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını incelemişti.

YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı.

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'de 1 Nisan'da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.

Celal Ülgen kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafına itirazıyla gündeme gelen Celal Ülgen merak konusu oldu. Oy pusulasındaki fotoğraf nedeniyle YSK'yı hedef gösteren Ülgen, kimdir nereli soruları vatandaşlar tarafından soruldu. İşte Ülgen'in hayatı:

Celal Ülgen 1948 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Ülgen Deniz Gezmiş'le sıra arkadaşıydı.

Kendisini solcu olarak tanımlayan Celal Ülgen o dönemlerde Dev-Genç üyesi oldu.

Balyoz Darbe Planı ve Ergenekon dava sürecinde ismini duyurmaya başlanan Celal Ülgen Balyoz Davasının bir numaralı ismi Çetin Doğan'ın avukatlığını yaptı.

Ülgen bunun yanı sıra Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Eski 1. Ordu Harekât Başkanı Kurmay Kıdemli Albay Süha Tanyeri, Emekli Albay Dursun Çiçek, Emekli Albay Levent Göktaş, Emekli Binbaşı Levent Bektaş, Emekli Albay Zeki Üçok,İstanbul'un ilk Büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan, Gazeteci-yazar Soner Yalçın ve Cem Uzan gibi isimlerin avukatlıklarını da yaptı.

Celal Ülgen'in Kartal'da kendisi gibi avukat olan kızı Deniz Şener'le paylaştığı avukatlık bürosu var.