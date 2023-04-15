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Samsun Büyükşehir Belediyesi binası yıkılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi binası yıkılacak

SAMSUN Büyükşehir Belediyesi, Saathane Projesi çerçevesinde tarihi binanın yanındaki hizmet binasını yıkacak.

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Yıkılacak binanın yerine yer altı otoparkı ve bölgenin tarihi yapısına uygun ticaret merkezi yapılacak.

Yıkım çalışması hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Metin Köksal, kısa süre sonra başlayacak yıkımın 1 ayda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Köksal, “Tarihi belediye binamızın yanındaki yıkılacak binanın yerine ticaret merkezi ve kapalı otopark yapacağız. Yıkım ihalesinin ardından binanın yıkımı hemen başlayacak. Zaten binanın dış cephesi ve pencerelerinin söküm işlemleri devam ediyor. Yıkımın en fazla 1 ay sürmesini bekliyoruz” dedi.

Başkanlık makamının bulunduğu tarihi binanın dışındaki hizmet binasının yıkım çalışmasının önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. Bina daha önce boşaltılmış, birimler ek hizmet binalarına taşınmıştı.

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