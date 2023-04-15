Dolar-Euro ve Bitcoin ne kadar oldu? 15 Nisan 2023 piyasalarda son durum

15 Nisan 2023 döviz kurlarındaki sessiz yükseliş devam ediyor.Bitcoin'de 30 bin sınırını aşmış durumda... Dolar- Euro ne kadar araştırmaları yatırımcılar tarafından devam ederken işte hafta sonu piyasalarında son durum...

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Dolar, Euro, kripto para yatırımcısı halinden memnun...15 Nisan 2023 dolar 19,35, Euro 21,28 liradan işlem görüyor. Bitcoin 30 bin sınırını aşmış durumda...

15 Nisan 2023 Bitcoin son durum

Bitcoin/USDT 30.453 dolardan, Türk lirası karşısında ise 589.498 TL’den işlem görüyor. Ethereum (ETH) 2.088, Cardano 0,44, BNB (BNB) 329, Dogecoin (DOGE) 0,089 dolar civarlarında bulunuyor. Son 24 saatlik periyotta OKB (OKB) en çok yükselen altcoin oldu.

"24-25'li seviyelere gelecek"

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından dolar kuruyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Demirtaş, "19 seviyesinde suni olarak tutulmaya çalışılıyor. Halbuki şu an bırakılsa 24-25'li seviyelere gelecek. Çünkü İhracatçının malını rahat satabileceği yer burası.

Seçim sonrasına dikkat!

Morgan Stanley, seçimin ardından hangi ittifak kazanırsa kazansın dolar kurunda ilk etapta yukarı yönlü hareketler bekliyor. Morgan Stanley gibi İngiliz HSCB bankası da seçimden sonra doların ilk etapta 20 TL, yıl sonuna doğru ise 23 ve 24 TL’yi bulacağını söylüyor.