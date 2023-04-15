14 Mayıs'taki seçimde üçüncü kez uygulanacak! YSK açıkladı sağlık raporu şart

YSK tarafından, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yatağa bağımlılar için de seyyar sandık uygulaması devam edecek. Bir seyyar sandıkta azami 25 seçmen oy verebilecek.

Abone ol

İlk kez 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde uygulanan "seyyar sandık" uygulaması, 14 Mayıs'taki seçimlerde üçüncü kez uygulamada olacak.

Sağlık raporları istenecek

Seçim takvimi kapsamında daha önce ilçe seçim kurullarına başvuruları alınan yatağa bağımlı kişilerden "engeli ya da hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı" ibaresinin yer aldığı sağlık raporlarının ibrazı istenecek.

25 seçmen oy verebilecek

Seyyar sandık uygulaması sadece il ve ilçe merkezlerinde yapılabilecek, bir seyyar sandıkta azami 25 seçmen oy verebilecek.

İlçe seçim kurullarınca, seyyar sandık oluşturulması, yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklara işlenmesi ve ilişkilendirileceği sandık kurulunun belirlenmesi çalışmalarına 17 Nisan itibarıyla başlanacak.