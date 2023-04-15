Son anket sonuçları bomba! Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları bu pazar seçim olsa...
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14 Mayıs seçimine günler kala son anket paylaşıldı. Alf Araştırma tarafından 26 ilde yapılan son anketin sonuçları bomba... AK Parti, CHP, MHP son oy oranlarına bakın...
Alf Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. 8-12 tarihleri arasında 26 ilde yapılan ankette 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu.
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Anket sonuçlarına göre ilk sırada AK Parti yer aldı. AK Parti'yi CHP ve İYİ Parti takip etti.
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İşte son anketin şaşırtan sonuçları...
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AK Parti yüzde 33,1
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