BIST 5.093
DOLAR 19,35
EURO 21,28
ALTIN 1.247,12

Son anket sonuçları bomba! Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları bu pazar seçim olsa...

|
Son anket sonuçları bomba! Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları bu pazar seçim olsa...

14 Mayıs seçimine günler kala son anket paylaşıldı. Alf Araştırma tarafından 26 ilde yapılan son anketin sonuçları bomba... AK Parti, CHP, MHP son oy oranlarına bakın...

Son anket sonuçları bomba! Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları bu pazar seçim olsa...

Alf Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. 8-12 tarihleri arasında 26 ilde yapılan ankette 'Bu pazar milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu.

110
Son anket sonuçları bomba! Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları bu pazar seçim olsa...

Anket sonuçlarına göre ilk sırada AK Parti yer aldı. AK Parti'yi CHP ve İYİ Parti takip etti.

210
Son anket sonuçları bomba! Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları bu pazar seçim olsa...

İşte son anketin şaşırtan sonuçları...

310
Son anket sonuçları bomba! Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti son oy oranları bu pazar seçim olsa...

AK Parti yüzde 33,1

410