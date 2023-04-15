Su ürünleri ihracatından 1,7 milyar dolar gelir elde edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2021 yılında 1,37 milyar dolar olan su ürünleri ihracatının 2022 yılında 1,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.

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Türkiye’de 2 bin 382 adet su ürünleri yetiştiriciliği işletmesi bulunuyor. Bu işletmelerin bin 829 adedi iç sularda, 553 adedi denizlerde üretim yapıyor.

Son yıllarda özellikle Karadeniz’de yaşanan gelişmeler ve yeni faaliyete alınacak tesislerle birlikte Marmara Denizi’ndeki çift kabuklu yetiştiriciliği ilave edildiğinde kapasitenin çok daha artması bekleniyor.

Ülkemizde başlıca alabalık, levrek, çipura ve Türk somonu yetiştiriciliği yapılıyor. Sarıağız da denilen granyözün yanı sıra kalkan, fangri, mercan, sinagrit, yayın balığı, yılan balığı yetiştiriciliği için de çalışmalar sürdürülüyor.

Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde son dört yılda 1’inci sıraya yerleşti, dünyada da üst sıralara yükselmeye devam ediyor.

Su ürünleri üretimindeki artışa paralel olarak ihracatta da artış yaşandı. 2016 yılında 145 bin ton olan ihracat, 2021’de 239 bin tona, 2022 yılında ise 252 bin tona ulaştı. Değer olarak ise 2021 yılında 1,37 milyar dolar olan su ürünleri ihracatı, 2022 yılında 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2022 yılında 103 farklı ülkeye su ürünleri ihracatı yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında su ürünleri yetiştiriciliği sektöründe 500 bin tonun üzerinde üretim gerçekleşirken, 2023 yılı hedefi ise 600 bin ton olarak belirlendi.

Balıklara ITQI kalite ödülü

Türkiye’de su ürünleri yetiştiricilik ve işleme sektöründe kullanılan ileri teknoloji ve ürünlerinin sahip olduğu yüksek standartlar sebebiyle birçok firma, ulusal ve uluslararası nitelikte kalite yönetim sistemleri tarafından verilen sertifikasyon belgelerine sahip bulunuyor. Diğer yandan, ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliği işletmelerinde yetiştirilen balıklar dünyanın en kaliteli balıkları seçilerek, değişik yıllarda ITQI kalite ödülü aldı.

2022'de üreticilere 119,34 milyon lira destekleme yapıldı

Sağlıklı beslenmede önemli bir protein kaynağı olan başta balık olmak üzere tüm su ürünleri üretiminde tür çeşitliliğinin ve üretim miktarının artırılması Tarım ve Orman Bakanlığının öncelikleri arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlıklı gelecek nesiller için en sağlıklı ürünlerden olan ve hem avcılık hem de yetiştiricilik yoluyla elde edilen su ürünlerini halkın daha bol tüketebilmesi hedefleniyor.

Bu çerçevede Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından sektörün mevcut durumu da dikkate alınarak her yıl yeni düzenlemeler yapılarak, su ürünleri desteklemeleri uygulanıyor. Su ürünleri yetiştiriciliği desteklemeleri çerçevesinde 2003 yılından bugüne kadar sektöre toplam 1,64 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı. 2022 yılı su ürünleri yetiştiriciliği kapsamında ise yetiştiricilik faaliyetinde bulunan üreticilere 119,34 milyon destekleme ödemesi gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından Türkiye ile AB ülkeleri arasında yıllara göre su ürünleri yetiştiricilik üretiminin değişim istatistiğini gösteren bir paylaşım yaptı. Bakan Kirişci paylaşımında, Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla Türkiye’nin su ürünleri yetiştiricilik üretimi bakımından ilk sırada yer aldığını belirterek, “Sektörümüzü desteklemeye, dünyada da söz sahibi olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.