Adana Demirspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Süper Lig'in 29.haftasında Avrupa iddiasını sürdüren Adana Demirspor sahasında geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında Adana Demirspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Adana Demirspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Adana Demirspor Kasımpaşa maçı canlı yayın bilgileri ve Adana Demirspor Kasımpaşa maçı muhtemel 11'leri haberimizde...

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Adana Demirspor, Vincenzo Montella göreve geldikten sonra İstanbul takımların konuk ettiği hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi ve bu karşılaşmaların altısında kalesini gole kapattı. Geçen hafta Trabzonspor'u 2-0 mağlup eden Kemal Özdeş, Mustafa Denizli'den bu yana Kasımpaşa'da göreve geldikten sonra çıktığı ilk iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyen ilk teknik direktör olmak istiyor. Evinde oynadığı son 14 Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor, kulüp tarihinin rekorunu egale etmek için sahaya çıkıyor. Nefes kesecek mücadele öncesi futbolseverler Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ile ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Peki Adana Demirspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Adana Demirspor Kasımpaşa muhtemel 11'ler ve tüm detaylar haberimizde...

Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bugün saat 16.00'da başlayacak ve Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports1'den naklen yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Adana Demirspor-Kasımpaşa muhtemel 11'ler:

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Mert, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Ndiaye, Akintola, Belhanda, Emre

Kasımpaşa: Günay, Fabiano, Tarkan, Djilobodji, Yasin, Malsa, Eysseric, Hajradinovic, Choiar, Mustafa, Fall

Kasımpaşa ile Adana Demirspor 6. randevuda

Kasımpaşa, Adana Demirspor ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda lacivert-beyazlılar ve Adana ekibi 2’şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı. İstanbul temsilcisinin 6 golüne, Adana ekibi 5 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 4-1 kazanmıştı.

İç saha karnesi

İstanbul temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 12 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 3 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 2 de beraberlik aldı. Bu süreçte 11 puan toplayan Paşa, 11 gol atarken, ağlarında ise 18 gole engel olamadı.

Kasımpaşa’da 2 sakat

Kasımpaşa’da Sadık Çiftpınar ve Ali Gholizadeh sakatlıklarını bulunurken, durumları maç saatinde netlik kazanacak. Lacivert-beyazlı ekipte 3 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Haris Hajradinovic, Fide Koita ve Stephane Bahoken Adana Demirspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Kemal Özdeş galibiyetle başladı

Lacivert-beyazlılarda bu sezon takımın başına geçen 4. çalıştırıcı olan Kemal Özdeş, ilk maçında son şampiyon Trabzonspor'u 2-0'la geçti. Bu 3 puanla Kasımpaşa, ligde 11. sıraya yükseldi.