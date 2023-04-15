Fenerbahçe Ankaragücü maçının VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

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Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Maçın 4. hakemi Hüseyin Göçek olurken, müsabakada VAR koltuğunda ise Erkan Engin oturacak. Engin'e AVAR’da Bahattin Şimşek ve Süleyman Özay eşlik edecek.