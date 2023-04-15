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Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız isim kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Altay Bayındır'dan kötü haber haber geldi. Bayındır, sakatlığından dolayı bugün oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.Abone ol
Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
A Spor'un haberine göre sarı-lacivertlilerde kaptan Altay Bayındır bel bölgesindeki sakatlıktan dolayı Ankaragücü'ne karşı forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Altay'ın sakatlığında kaleyi İrfan Can Eğribayat'ın koruması bekleniyor.
Fenerbahçe, MKE Ankaragücü ile bu akşam saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.