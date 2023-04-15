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Önce telefonuna bir mesaj geldi! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

Önce telefonuna bir mesaj geldi! Gerçeği öğrenince dünyası başına yıkıldı

Kocaeli'de 17 yaşındaki gencin sınıfta diğer öğrencilerin zorbalığına uğradığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Telefonuna gelen devamsızlık mesajıyla oğlunun başından geçenleri öğrenen ve adeta dünyası başına yıkılan gözü yaşlı anne, "Ölmekten beter oldum" dedi.

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Olay, geçtiğimiz aylarda Selim Yürekten Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki G., bazı öğrenciler tarafından çeşitli zamanlarda hem fiziksel hem de psikolojik şiddete maruz kaldı. Bu olaylar sebebiyle genç son zamanlarda okula da gitmemeye başladı. Oğlunun okula gittiğini zanneden anne Sedef U. (41) ise 12 Nisan'da telefonuna gelen devamsızlık mesajı sonrasında gerçeği öğrendi.

"Sayın veli, öğrencinizin devamsızlık toplamı 51 gündür. Yönetmelik gereğince öğrenci, bir ders yılında 10 günden fazla özürsüz devamsızlık yaptığı için başarısız sayılacaktır" mesajı ile neye uğradığını şaşıran Sedef U., olup biteni oğluna sordu. Okulda yaşananları annesine söylemek istemeyen G., daha sonra ailesinin ısrarlarına dayanamayarak uğradığı zorbalığı anlattı. Oğlunun şiddette uğradığını öğrenen ve o görüntüleri izleyen annenin adeta dünyası başına yıkıldı.

17 yaşındaki gencin uğradığı zorbalık sınıftaki başka bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. 

"Oğlum psikolojik olarak yıkık bir durumda"

Açıklamalarda bulunan anne Sedef U., "Ben çocuğumun böyle şiddete maruz kaldığını bilmiyordum. 51 gün devamsızlığı varmış. Okuldan bana mesaj geldi. Ben çok kötü oldum. Çocuğum o gün eve geldi. 'Oğlum neden okula gitmiyorsun?' dedim, ağlamaya başladı. 'Sizin bilmedikleriniz var. Üstüme geliyorsunuz, gelmeyin' dedi. 'Oğlum biz senin aileniz, anlat' dedim. 'Beni okuldan alın' dedi. 'Anne, anlatırsam sen okula gelirsin. Bana kötü şeyler olacak diye korkuyorum' dedi. 'Anne 7-8 aydır bana yapılmayan işkence yok. Benimle dalga geçiyorlar, üstüme 4-5 kişi atlıyorlar, beni yere atıyorlar. Videoya çekip okul grubumuzda paylaşıyorlar' dedi. Çocuğumla dalga geçiyorlarmış. Oğlum okula gidemiyor tabii. Delikanlı, kendine yediremiyor. Psikolojik olarak yıkık bir durumda” dedi.

Oğluna yapılanların cezasız kalmamasını isteyen anne, “Ben bunların hesabının verilmesini istiyorum. Oğlum müdür yardımcısına gitmiş, 'Ben şiddet görüyorum' demiş. Açık açık konuşmuş ona, artık ne kadar zoruna gittiyse. Müdür yardımcısı, 'Git oğlum o kişileri bana çağır' demiş. Oğlum çağırmaya gitmiş ama gelmemişler. Gelmeyince de bu işin peşi bırakılmış. Hiç sorgulamamış bile, araştırmamış" iddialarında bulundu.

"Ölmekten beter oldum"

Şiddet görüntülerini kızının ortaya çıkardığını söyleyen Sedef U., "Ablası kurcaladı telefonunu. Videoları o şekilde bulduk. Yoksa benim oğluma kalsa göstermiyordu. Çok kötü oldum. Ölmekten beter oldum. Keşke ölseydim de oğlumun bu yaşadıklarını görmeseydim. Allah kimsenin evladına vermesin. Çok kötü bir şeymiş. Bunları yaşatanların ceza almalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

"Suç duyurusunda bulundum"

Sedef U., suç duyurusunda bulunduğunu belirterek, "Suç duyurusunda bulundum. Çocuk şubeye gittik, çocuğum ifade verdi. Görüntüleri de verdik" ifadelerini kullandı.

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