11 yaşındaki Aytekin Yılgın Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik kazandı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 5'inci sınıf öğrencisi Aytekin Yılgın, piyanonun en prestijli ödülleri arasında gösterilen Uluslararası Mozart Yarışması'nda birincilik elde etti.

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Müzisyen baba Fırat Yılgın'ın yeteneğini henüz 1,5 yaşında oyuncak davul çalarken keşfettiği Aytekin Yılgın, çok sevdiği müzikle hayatına devam etmek için konservatuvar sınavlarına girdi.

Sınavı başarıyla geçen Aytekin Yılgın, dünyanın birçok ülkesinde konserler veren ve Türkiye'nin yeni nesil başarılı piyanistlerini yetiştiren DEÜ Devlet Konservatuvarı Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz'in sınıfında eğitim almaya başladı.

Eğitiminin daha ilk aylarında Amadeus International adlı uluslararası yarışmada onur ödülü kazanan Yılgın, 30 Aralık 2022'de çevrim içi katıldığı Uluslararası Mozart Yarışması'nda ise kendi yaş grubunda birinci oldu.

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Dr. Öğretim Üyesi Demet Eytemiz, AA muhabirine, sınıfındaki tüm öğrencilerinin uluslararası yarışmalarda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Konservatuvar eğitimine henüz 8 ay önce başlayan Aytekin Yılgın'ın bu başarılardan birini elde ettiğini belirten Eytemiz, "Aytekin, kendi yaş kategorisinde birincilik aldı. Benim en çok hoşuma giden tarafı o kategoride tek Türk'ün de Aytekin olmasıydı." dedi.

Yarışmanın Viyana'da düzenlediğini, katılımcıların ise çevrim içi olarak eserlerini seslendirdiğini belirten Eytemiz, online yarışmaların salgından sonra daha efektif olduğunu kaydetti.

Aytekin Yılgın'ın katıldığı yarışmanın genç yetenekler için başarılı bir geleceğin kapısını araladığına dikkati çeken Eytemiz, elinden geldiğince dünya çapında sanatçılar yetiştirmeyi amaçladığını dile getirdi.

Sanat alanında ülkeye faydalı olmaya çalıştığını anlatan Eytemiz, "Denizde bir kum tanesiyiz. Ülkemize Aytekin'in genetiğinde inanılmaz bir yetenek var. Çünkü babası da piyano çalıyor. Küçük yaşlarda babasını görerek büyümüş. Babasından ilk derslerini almış. Kanında piyano aşkı var zaten bana geldiğinde. Biz onu biraz forma soktuk. Teknik çalışmalarını geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Eytemiz, öğrencisinin başarılı bir kariyer için yurt dışında eğitim alması gerektiğini, sanatseverlerden sağlanacak bursla eğitim alırsa Aytekin Yılgın'ın gelecekte Türkiye'yi başarıyla temsil edeceğine inandığını ifade etti.

Chopin hayranı

Aytekin Yılgın da müziği çok sevdiğini, aldığı ödülün de çok değerli olduğunu söyledi.

En sevdiği bestecinin Chopin olduğunu ifade eden Yılgın, "Daha 1,5 yaşındayken asma davul çaldım. Babam o zaman fark etmiş. 4 yaşında nota okumaya başladım, 5 yaşında da piyanoya başladım. Çok seviyorum piyanoyu." diye konuştu.

Müzisyen olan babasına da hayranlık duyduğunu dile getiren Yılgın, "Chopin gibi olmak istiyorum ama babamı da örnek alıyorum. Bundan sonra çok iyi bir piyanisti olmak isterim. Bu da çalışmayla olacaktır. Babamla günde 4-5 saat çalışıyoruz." diye konuştu.

Genç müzisyenin anne ve babası Gözde ve Fırat Yılgın da oğullarının başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.