Metin Akpınar'dan Muharrem İnce'ye oy tepkisi! "Çok akıllı bir iddia değil, intikam alıyor"

14 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçimi öncesi çarpıcı açıklamalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Usta oyuncu Metin Akpınar konuk olduğu Youtube programında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi sert sözlerle eleştirdi. "İntikam alıyor yani ben öyle hissediyorum" diyen Akpınar açıklamasının devamında "Çok akıllı bir iddia değil, normal bir insan bunu söyleyemez" sözleriyle Muharrem İnce'ye yüklendi. İşte Metin Akpınar'ın o açıklamaları...

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Türkiye 14 Mayıs 2023 pazar günü Cumhurbaşkanı seçimi için sandık başına gitmeye hazılanıyor. Kritik seçime kısa bir süre kala alınan kararlar, yapılan görüşmeler ve açıklamalar tartışmaları da beraberinde getirmeye başladı. Seçim gündemin çok konuşulan isimlerinden olan Memleket Partisi Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye pek çok ünlü isim yorum yaparken buna usta sanatçı Metin Akpınar da dahil oldu. Akpınar, Muharrem İnce'nin yapmış olduğu seçimlere ilişkin oy sözlerine tepki gösterdi.

"Bunu bilmeyecek adam değil Muharrem İnce, intikam alıyor"

YouTube'daki Kafa TV kanalında konuşan Akpınar'a "Kızıyor musunuz siz de Muharrem İnce’ye, oyları gerçekten bölüyor mu sizce?" sorusu yöneltildi.

Akpınar "Tabi bölüyor artık net! Bunu bilmeyecek adam değil Muharrem İnce, intikam alıyor yani ben öyle hissediyorum başka türlü olamaz." dedi.

"Çok akıllı bir iddia değil"

Ardından Akpınar "Yüzde 30’la ikinci tura kalacağım, yüzde 60’la cumhurbaşkanı olacağım iddiası çok akıllı bir iddia değil. Allah tarafından vahiy gelirse böyle şey söylenir. Normal bir insan bunu söyleyemez. O zaman geriye ne kalıyor. Yüzde 9-10 oyla Millet İttifakı’nı engelleyecek bu kadar. Bu da kimin lehine olur? Cumhur İttifakı’nın lehine olur." ifadelerini kullandı.

"Bu seçim gerçekten kritik"

Devamında Akpınar "Bu seçim esasında çok ciddi bir seçim her seçim önemlidir ama bu seçim gerçekten kritik bir seçim. Bugün uygulanan seçim teokratik, monarşik bir rejim. Halbuki biz demokrasi istiyoruz. Her şeyi onun uğruna yapıyoruz. Toplumda da öyle bir demokrasi talebi doğdu. Demokrasi de öyle hemen ulaşılınca bitecek bir hedef değildir. Gittikçe zorlaşır, ulaştıkça zorlaşır o. Ama bugünkü seçim teokratik, monarşik bir yönetimden demokratik parlamenter bir sisteme geçmek seçimi olacak." şeklinde konuştu.

"Hiç demokratik değil bu"

Öte yandan Akpınar "Bugün ulaştığımız en demokratik yönetim parlamenter demokrasi. Onun da işlemeyen yanları var. Milletvekilleri kendi bölgelerinden gelir seçilirler, koltuklarında otururlar kendi adlarına konuşma şansları 5 dakikadır. O da 3-4 milletvekiline 5 dakika verilir. Bir defa demokratik de değildir bizim demokrasi dediğimiz. Çünkü bizim parlamentoda 5 tane parti var bunların üye sayısında 6 aydır adresi belli üye kayıtlı olanları oy kullanmıyor onların seçtikleri bir grup kullanıyor. Bugün matematiksel olarak baktığımızda bugün parlamentoda grubu olan 5 partinin karar verici mekanizması 7 bin kişi, yani 84 milyonun kararını 7 bin kişi veriyor. Hiç demokratik değil bu. Yani işte delege veriyor." dedi.