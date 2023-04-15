Cumhurbaşkanı tarafından Elazığ’da temelleri atılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Elazığ'da temelleri atılan TOKİ konutlarında çalışmalar hızla devam ediyor.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da 7 bin 556 konut yapılması için çalışma başlatılırken, ilk konutun temelleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gerçekleştirilmişti.

İlk etapta 505 konutun yapılacağı merkeze bağlı Aşağıdemirtaş köyünde TOKİ tarafından zemin etüt çalışmalarının yapılmasıyla ilk kazma vurularak çalışmalar başlatıldı. Yapımına başlanan kalıcı konutların 1 sene içerisinde tamamlanması bekleniyor.

"TOKİ sadece daire yapmıyor, insanların huzur ve güven içerisinde yaşayabileceği alanlar yapıyor"

TOKİ'de uzman olarak görev yapan Emre Can Al, 24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 6.8 büyüklüğündeki depremi hatırlatarak, "Bu depremden sonra TOKİ hemen gerekli aksiyonları alarak 26 bin 898 adet konutun yapımına karar verdi. Bu konutlardan şu anda 22 bin 681 tanesi tamamlandı. Bunun içerisinde 12 adet cami ve 16 adet de okul bulunmaktadır. TOKİ sadece daire yapmakla yetinmiyor. Bunun dışında sosyal alanlar, park ve bahçe gibi insanlarımızın huzur içerisinde güvenli olarak yaşayabileceği alanlar da yapıyor. Onun dışında 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli üzücü depremler meydana geldi. Bu depremden etkilenen Elazığ’da 7 bin 454 konutun yapımına karar verildi. Şu anda bulunduğumuz bölgede ise 505 konutun temelleri atıldı. Buradaki konutlarımızın, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından temelleri atılmıştı. Zemin etüdü ve hafriyat çalışmalarımız halen devam etmektedir. Buradaki dairelerimizin tamamı zemin artı 3 ve zemin artı 4 olacak şekilde planlandı" dedi.