DSP lideri Ömer Aksakal'dan eleştirilere tepki: Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyenlerin hepsi şimdi Ecevitçi oldu

Cumhur İttifakı ortağı DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, partisinin Cumhur İttifakı ile işbirliğine yönelik eleştirilere tepki göstererek, "Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyenlerin hepsi şimdi Ecevitçi oldu" dedi.

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Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhur İttifakı'na katılarak AK Parti'den milletvekili adayı gösterilmesi üzerine kendisine bazı eleştiriler yöneltildiğini hatırlatan Aksakal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"DSP'nin kapısından geçmeyenler şimdi Ecevitçi oldu"

"Başta CHP taraftarları düzeyinde bu tepki bize yönelik olarak yükseltilmeye çalışılıyor. Herkes kendisini Ecevitçi olarak tanımlama gayretine girdi. Bugüne kadar DSP'nin kapısından geçmeyen, oy vermeyenlerin şimdi hepsi Ecevitçi oldu. DSP'nin böyle bir kararı neden aldığını eleştirir noktaya geldi. Eğer hakikaten bu kadar Ecevitçi vardıysa geçtiğimiz seçimlerde niye bunun onda biri kadar oy aldık? Bu, değerlendirmeye muhtaç."

"Dik duruşumuzu gösterdik"

Aksakal, özellikle dış politikada Kıbrıs, terörle mücadele, Karabağ, Yunanistan'la ilişkiler, Akdeniz'deki anlaşmalar konusunda DSP'nin politika ve söylemleriyle birebir örtüşen uygulamaların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hayata geçirildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz bu duruşumuzdan sadece seçimlerde bir başarıyı elde etmek adına yalpalamış ya da çizgimizi değiştirmiş olmadık hiçbir zaman. Dik duruşumuzu gösterdik, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı da bundan etkilenerek bizlerle böyle bir ilişkiye geçme ihtiyacı hissetti. Bize geldiklerinde de bu dik duruşumuzdan bahisle Demokratik Sol Partinin mutlaka bu görüşleriyle parlamentoda temsil edilmesinin önemli olduğuna vurgu yaparak bu çağrıyı yaptılar."

"Türkiye'nin sorunları geçicidir"

Türkiye için en büyük tehdidin enflasyon değil, ülkenin bekasına yönelik tehditler olduğunu söyleyen Aksakal, "Enflasyon, ekonomik ve sosyal sıkıntılar, toplumsal olarak yaşadığımız bazı günlük sıkıntılar, bunların hepsi gelip geçicidir, mutlaka çözüm bulunur. Türkiye çok güçlü ve zengin bir ülke" diye konuştu.