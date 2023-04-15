Halk otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

KARAMAN’da halk otobüsü ile saman balyası yüklü kamyon çarpıştı. Kazada otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen halk otobüsü ile M.Ç. idaresindeki saman balyası yüklü kamyon kavşakta çarpıştı. Kazada halk otobüsünde yolcu olarak bulunan 7 kişi hafif yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.