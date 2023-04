Kızılcık Şerbeti yayından kaldırıldı! Ünlü isimler RTÜK kararına sert tepki gösterdi: “Kan kusup Kızılcık Şerbeti içmek..."

RTÜK'ün durdurma cezası verdiği Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam Show TV ekranlarında yer alırken bir anda yayından kaldırıldı. Yapılan itirazların son dakikada reddedilmesi üzerine dizinin yayından kaldırıldığını gören büyük bir şok yaşarken ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla RTÜK kararına tepki gösterdi.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen, Ceren Karakoç ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi gündemden düşmüyor.

Bazı sahnelerinden dolayı RTÜK'e şikayet edilen dizinin akıbeti merak ediliyordu. Dizide zorla evlendirilen Nursema, gerdek gecesinde eşi tarafından camdan aşağı atılınca RTÜK, kadına şiddet sahnesi sebebi ile 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza verdi.

Show TV'nin avukatları ise, RTÜK'ün cezasını mahkemeye taşıyarak itiraz haklarını kullandılar. Cezanın iptali için Twitter'da "RTÜKKızılcıkŞerbetineDokunma" etiketiyle kampanya başlatılırken, birçok izleyici ve sanatçı karara tepki gösterdi.

Kanal avukatlarının itirazını değerlendiren mahkeme, RTÜK cezasına karşın yürütmeyi durdurma kararı verdi. Dizinin son bölümünün yayınlanması beklenirken, hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Özeti yayınlanırken yayından kaldırıldı

Ankara İdare Mahkemesi, Kızılcık Şerbeti dizisi hakkındaki yürütmeyi durdurma kararını iptal etti. İdare Mahkemesi'nin kararı dizinin özetinin yayınlandığı sırada geldi ve kanal yönetimi diziyi yayınlandığı esnada ekrandan kaldırmak zorunda kaldı.

Ünlü isimlerden RTÜK'e tepki

RTÜK, yayın durdurma gerekçesi olarak, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesindeki "Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez" ilkesini gösterdi. Verilen karar dizinin başrol oyuncularının yanı sıra ünlü isimlerden de tepki aldı.

İşte ünlü isimlerin RTÜK kararına tepkisi:

BARIŞ KILIÇ

“Kan kusup Kızılcık Şerbeti içmek. Tam da bunu anlatmak istemiştik.”

CEREN KARAKOÇ

''14 Nisan 2023 bu tarihi de yazdık hafızamıza #kızılcıkşerbeti''

SILA TÜRKOĞLU

''Her gün yüzlercesine maruz kalınan, defaatle sessizleştirilen bir hal yaşanırken; üstelik safi anlatılan, her karakterinde birilerinin hilayesini bulduğu, aksiyene dayatılan her düşüncei bir ara yaşamaya, yaşarken varolmaya, anlatmaya çalışan ekibimiz ve bizimle bu yola gönül vermiş, zaman ayırmış olan izleyicilerimiin bu yaptırıma maruz bırakılmasını kabul etmiyoruz..''

DEMET ÖZDEMİR

"#kizilcikşerbetinedokunma İnanamıyorum! Gerçekten inanamıyorum! Sesimi çıkartıyorum, yanlarındayım!"

NURGÜL YEŞİLÇAY

"Kızılcık Şerbeti'ne dayatılan, uygulanan her neyse utanç verici! Bu halk bunu unutmaz."

PINAR DENİZ

"O kadar insanı ekmeğinden ediyorsunuz. Yazık gerçekten. #kızılcıkşerbetinedokunma"